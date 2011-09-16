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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۱۸

لیگ فوتبال اروپا/

پیروزی اتلتیکو مادرید و پاری سن ژرمن/ تاتنهام متوقف شد

پیروزی اتلتیکو مادرید و پاری سن ژرمن/ تاتنهام متوقف شد

شب نخست فصل جدید رقابتهای فوتبال لیگ اروپا شب گذشته با برگزاری 24 بازی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای فصل جدید لیگ اروپا پنجشنبه شب با برگزاری 24 بازی از گروه های 12 گانه این رقابتها برگزار شد و در مهمترین دیدارها پاری سن ژرمن فرانسه که در مهلت نقل و انتقالات بازیکنان خوبی را به خدمت گرفته است با نتیجه 3 بر یک از سد سالزبورگ اتریش گذشت.

اتلتیکومادرید نیز موفق شد در یک دیدار زیبا با نتیجه 2 بر صفر سلتیک اسکاتلند را از پیش رو بردارد. تاتنهام انگلیس در زمین پائوک یونان تن به تساوی بدون گل داد و لاتزیو نیز در خانه خود با تساوی 2-2 مقابل واسلویی رومانی متوقف شد. نتایج کامل دیدارهای شب گذشته به شرح زیر است:
گروه A :
پائوک اف سی یونان صفر – تاتنهام انگلیس صفر
شارماک راورز ایرلند صفر – رابین کازان روسیه 3
گروه B :
اف سی کپنهاگن دانمارک یک – وورسکلا پولتاوا اوکراین صفر
هانوفر آلمان صفر – استاندارد لیژ بلژیک صفر
گروه C :
هاپوئل صفر – راپیدبخارست رومانی یک
آیندهوون هلند یک – لژیا ورشو لهستان صفر
گروه D:
اف سی زوریخ سوئیس صفر – اسپورتینگ لیسبون پرتغال 2
لاتزیو ایتالیا 2 – واسلویی رومانی 2
گروه E :
بشیکتاش ترکیه 5 – مکابی یک
دیناموکیف اوکراین یک – استوک سیتی انگلستان یک
گروه F :
پاری سن ژرمن فرانسه 3 – ردبول سالزبورگ اتریش یک
اسلووان براتیسلاوا اسلوواکی یک – اتلتیک بیلبائو اسپانیا 2
گروه G :
آلکمار هلند 4 – مالمو سوئد یک
آستریا وین اتریش یک – متالیست خارکیف اوکراین 2
گروه H :
بیرمنگام انگلستان یک – براگا پرتغال 3
بروخه بلژیک 2 – ماریبور اسلوونی صفر
گروه I :
اتلتیکومارید اسپانیا 2 – سلتیک اسکاتلند صفر
اودینزه ابتالیا 2 – رن فرانسه یک
گروه J :
مکابی هایفا یک – آ.ا.ک لارناکا قبرس صفر
استوابخارست رومانی صفر – شالکه آلما صفر
گروه K :
فولام انگلستان یک – توئنته هلند یک
ویسلاکراکو لهستان یک – اودنسه دانمارک 3
گروه L :
اندرلشت 4 – آ.ا.ک آتن یونان یک
اشتورم گراتس اتریش یک – لوکومتیو مسکو روسیه 2
کد مطلب 1408833

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