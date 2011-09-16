پیروزی اتلتیکو مادرید و پاری سن ژرمن/ تاتنهام متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای فصل جدید لیگ اروپا پنجشنبه شب با برگزاری 24 بازی از گروه های 12 گانه این رقابتها برگزار شد و در مهمترین دیدارها پاری سن ژرمن فرانسه که در مهلت نقل و انتقالات بازیکنان خوبی را به خدمت گرفته است با نتیجه 3 بر یک از سد سالزبورگ اتریش گذشت.
اتلتیکومادرید نیز موفق شد در یک دیدار زیبا با نتیجه 2 بر صفر سلتیک اسکاتلند را از پیش رو بردارد. تاتنهام انگلیس در زمین پائوک یونان تن به تساوی بدون گل داد و لاتزیو نیز در خانه خود با تساوی 2-2 مقابل واسلویی رومانی متوقف شد. نتایج کامل دیدارهای شب گذشته به شرح زیر است:
گروه A :
پائوک اف سی یونان صفر – تاتنهام انگلیس صفر
شارماک راورز ایرلند صفر – رابین کازان روسیه 3
پائوک اف سی یونان صفر – تاتنهام انگلیس صفر
شارماک راورز ایرلند صفر – رابین کازان روسیه 3
گروه B :
اف سی کپنهاگن دانمارک یک – وورسکلا پولتاوا اوکراین صفر
هانوفر آلمان صفر – استاندارد لیژ بلژیک صفر
اف سی کپنهاگن دانمارک یک – وورسکلا پولتاوا اوکراین صفر
هانوفر آلمان صفر – استاندارد لیژ بلژیک صفر
گروه C :
هاپوئل صفر – راپیدبخارست رومانی یک
آیندهوون هلند یک – لژیا ورشو لهستان صفر
هاپوئل صفر – راپیدبخارست رومانی یک
آیندهوون هلند یک – لژیا ورشو لهستان صفر
گروه D:
اف سی زوریخ سوئیس صفر – اسپورتینگ لیسبون پرتغال 2
لاتزیو ایتالیا 2 – واسلویی رومانی 2
اف سی زوریخ سوئیس صفر – اسپورتینگ لیسبون پرتغال 2
لاتزیو ایتالیا 2 – واسلویی رومانی 2
گروه E :
بشیکتاش ترکیه 5 – مکابی یک
دیناموکیف اوکراین یک – استوک سیتی انگلستان یک
بشیکتاش ترکیه 5 – مکابی یک
دیناموکیف اوکراین یک – استوک سیتی انگلستان یک
گروه F :
پاری سن ژرمن فرانسه 3 – ردبول سالزبورگ اتریش یک
اسلووان براتیسلاوا اسلوواکی یک – اتلتیک بیلبائو اسپانیا 2
پاری سن ژرمن فرانسه 3 – ردبول سالزبورگ اتریش یک
اسلووان براتیسلاوا اسلوواکی یک – اتلتیک بیلبائو اسپانیا 2
گروه G :
آلکمار هلند 4 – مالمو سوئد یک
آستریا وین اتریش یک – متالیست خارکیف اوکراین 2
آلکمار هلند 4 – مالمو سوئد یک
آستریا وین اتریش یک – متالیست خارکیف اوکراین 2
گروه H :
بیرمنگام انگلستان یک – براگا پرتغال 3
بروخه بلژیک 2 – ماریبور اسلوونی صفر
بیرمنگام انگلستان یک – براگا پرتغال 3
بروخه بلژیک 2 – ماریبور اسلوونی صفر
گروه I :
اتلتیکومارید اسپانیا 2 – سلتیک اسکاتلند صفر
اودینزه ابتالیا 2 – رن فرانسه یک
اتلتیکومارید اسپانیا 2 – سلتیک اسکاتلند صفر
اودینزه ابتالیا 2 – رن فرانسه یک
گروه J :
مکابی هایفا یک – آ.ا.ک لارناکا قبرس صفر
استوابخارست رومانی صفر – شالکه آلما صفر
مکابی هایفا یک – آ.ا.ک لارناکا قبرس صفر
استوابخارست رومانی صفر – شالکه آلما صفر
گروه K :
فولام انگلستان یک – توئنته هلند یک
ویسلاکراکو لهستان یک – اودنسه دانمارک 3
فولام انگلستان یک – توئنته هلند یک
ویسلاکراکو لهستان یک – اودنسه دانمارک 3
گروه L :
اندرلشت 4 – آ.ا.ک آتن یونان یک
اشتورم گراتس اتریش یک – لوکومتیو مسکو روسیه 2
اندرلشت 4 – آ.ا.ک آتن یونان یک
اشتورم گراتس اتریش یک – لوکومتیو مسکو روسیه 2
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