پیروزی اتلتیکو مادرید و پاری سن ژرمن/ تاتنهام متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای فصل جدید لیگ اروپا پنجشنبه شب با برگزاری 24 بازی از گروه های 12 گانه این رقابتها برگزار شد و در مهمترین دیدارها پاری سن ژرمن فرانسه که در مهلت نقل و انتقالات بازیکنان خوبی را به خدمت گرفته است با نتیجه 3 بر یک از سد سالزبورگ اتریش گذشت.

اتلتیکومادرید نیز موفق شد در یک دیدار زیبا با نتیجه 2 بر صفر سلتیک اسکاتلند را از پیش رو بردارد. تاتنهام انگلیس در زمین پائوک یونان تن به تساوی بدون گل داد و لاتزیو نیز در خانه خود با تساوی 2-2 مقابل واسلویی رومانی متوقف شد. نتایج کامل دیدارهای شب گذشته به شرح زیر است:

گروه A :

پائوک اف سی یونان صفر – تاتنهام انگلیس صفر

شارماک راورز ایرلند صفر – رابین کازان روسیه 3

گروه B :

اف سی کپنهاگن دانمارک یک – وورسکلا پولتاوا اوکراین صفر

هانوفر آلمان صفر – استاندارد لیژ بلژیک صفر

گروه C :

هاپوئل صفر – راپیدبخارست رومانی یک

آیندهوون هلند یک – لژیا ورشو لهستان صفر

گروه D:

اف سی زوریخ سوئیس صفر – اسپورتینگ لیسبون پرتغال 2

لاتزیو ایتالیا 2 – واسلویی رومانی 2

گروه E :

بشیکتاش ترکیه 5 – مکابی یک

دیناموکیف اوکراین یک – استوک سیتی انگلستان یک

گروه F :

پاری سن ژرمن فرانسه 3 – ردبول سالزبورگ اتریش یک

اسلووان براتیسلاوا اسلوواکی یک – اتلتیک بیلبائو اسپانیا 2

گروه G :

آلکمار هلند 4 – مالمو سوئد یک

آستریا وین اتریش یک – متالیست خارکیف اوکراین 2

گروه H :

بیرمنگام انگلستان یک – براگا پرتغال 3

بروخه بلژیک 2 – ماریبور اسلوونی صفر

گروه I :

اتلتیکومارید اسپانیا 2 – سلتیک اسکاتلند صفر

اودینزه ابتالیا 2 – رن فرانسه یک

گروه J :

مکابی هایفا یک – آ.ا.ک لارناکا قبرس صفر

استوابخارست رومانی صفر – شالکه آلما صفر

گروه K :

فولام انگلستان یک – توئنته هلند یک

ویسلاکراکو لهستان یک – اودنسه دانمارک 3