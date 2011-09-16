عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- منابع خبری اعلام کردند که جنبش عدالت و مساوات سودان به رهبری "خلیل ابراهیم" پس از سرنگونی رژیم لیبی به شدت در انزوا قرار گرفته و به دنبال حامی جدید است.

- مردم یمن امروز علیه رژیم عبدالله صالح تظاهرات میلیونی برگزار می کنند.

- دادگاه استیناف تونس پرونده "زین العابدین بن علی" رئیس جمهوری سابق و وزیر کشور وی "رفیق بلحاج قاسم" را به خاطر کشتار انقلابیون به دادگاه نظامی ارجاع داد.

- نیروهای امنیتی اردن مانع از رسیدن تظاهرات کنندگان خشمگین به ساختمان سفارت رژیم صهیونیستی در کوی "الرابیه" در پایتخت این کشور شدند.

- شورای نظامی مصراته اعلام کرد که انقلابیون توانسته اند وارد شهر سرت شوند.

- "سامی ابوزهری" سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) اعلام کرد که توسل به شورای امنیت نتیجه ای برای فلسطینی ها به ارمغان نمی آورد.

- حزب مخالف چپگرای دانمارک حائز اکثریت آرای انتخابات پارلمانی این کشور شد.

- آمریکا گروه موسوم به "مجاهدین هندی" را در لیست سازمانهای تروریستی قرار داد.

- وزارت خارجه آمریکا از اتباع خود خواست که هر چه سریعتر خاک سوریه را ترک کنند.

- جاری شدن سیل در شرق هند 26 نفر کشته و دویست هزار آواره بر جای گذاشت.

- صدها تن در سرزمین های اشغالی با تجمع در برابر منزل "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواستار استعفای وی شدند.

- "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه را متهم به عدم وفای به وعده های خود کرد.

- رژیم صهیونیستی و یونان معاهده دفاع مشترک را اجرایی کردند.

-اسپانیا 350 میلیون یورو از دارایی های بلوکه شده لیبی را آزاد کرد.