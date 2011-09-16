نیمی از جمعیت استان مرکزی از خدمات فاضلاب استفاده می کنند

عبدالرضا خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه، ساخت فاز سوم تصفیه خانه فاضلاب شهر اراک مراحل پایانی را سپری می کند و بزودی به بهره برداری خواهد رسید، افزود: این تصفیه خانه با فرایند تصفیه برکه تثبیت و ظرفیت 250 هزار نفر و ظرفیت نهایی 350 هزار نفر یکی از بزرگترین و مدرن ترین تصفیه خانه ها و طرح های زیست محیطی کشور است.

وی در ادامه با اشاره به ضریب برخورداری جمعیت شهری استان مرکزی از خدمات دفع بهداشتی فاضلاب افزود: 50 درصد از جمعیت شهری استان مرکزی تحت پوشش خدمات دفع بهداشتی فاضلاب قرار دارند که این رقم در کشور 40 درصد است.

29 کیلومتر از شبکه آبرسانی اصلاح شد

وی در ادامه ضمن اشاره به عملکرد شرکت طی پنج ماهه نخست سال جاری گفت: طی این مدت29 کیلومتر از شبکه های آبرسانی و دو هزار و521 فقره انشعابات آب در استان اصلاح و بازسازی شده است.

وی اضافه کرد:همچنین 46 کیلومتر توسعه شبکه آبرسانی و16.5 کیلومتراصلاح وتوسعه خط انتقال آب، حفر 4 حلقه چاه آب و تجهیز 6 حلقه چاه از دیگر اقدامات این شرکت طی 5 ماهه نخست سال جاری می باشد.

خلیلی در ادامه تصریح کرد: در بخش فاضلاب نیز36.5 کیلومتر خطوط اصلی وشبکه جمع آوری فاضلاب اجرا و یک هزار و745فقره انشعاب فاضلاب نصب شده است.

تصفیه خانه تفرش امسال تکمیل می شود

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی اضافه کرد: همچنین تصفیه خانه فاضلاب شهر تفرش با استفاده از یک روش جدید و با استفاده از فرایند لجن فعال مدرن پساب حاصل از تصفیه خانه، برای اولین بار در کشورنیز تا اوایل سال آینده به بهره برداری می رسد.