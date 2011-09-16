گزارش تبلیغات زود هنگام نمایندگان فعلی مجلس به هیئت نظارت ارائه می شود

ابوالقاسم نصراللهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ستاد انتخابات از 20 مهر ماه شروع می شود و طبق قانون تبلغیات زود هنگام کاندیداها ممنوع است.

وی اظهارداشت: معاونین سیاسی استانداری ها به عنوان مسئولین انتخابات در استان ها کلیه فعالیت، رویدادها و اتفاقات کاندیدهای مجلس نهم را به مسئولان گزارش و تصمیم گیری را به مسئولان مربوطه واگذاری می کند.

وی افزود: کمیته های هماهنگی، اجرایی، امنیتی، حفاظت و ارزیابی، حقوقی، پشتیبانی، فناوری، تبلیغات، بانوان، جوانان و اطلاع رسانی هفت کمیته فعالی هستند که به منظور برگزاری انتخابات سالم و تدابیر ویژه پیش بینی شده است.