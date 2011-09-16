افت قیمت خرما در کرمان/ 1500 تومان نرخ تولید؛ 300 تومان نرخ فروش

به گزارش خبرنگار مهر، اگر چه استان کرمان به دلیل شرایط جغرافیایی و اقلیمی خود، در تولید انواع محصولات زراعی و باغی سرآمد است اما بروز خشکسالیهای متمادی در کنار دیگر مسایل، کشاورزی این استان را که اقتصاد بیشتر ساکنان آن بر پایه کشاورزی استوار است، دچار چالشهای جدی کرده است.

محصول خرما پس از پسته مهمترین محصول صادراتی استان کرمان در بخش کشاورزی محسوب می شود که طی سالهای اخیر قصه مشکلات کشاورزان در این بخش بارها و بارها گفته شده اما متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی برای رفع مشکلات کشاورزان صورت نگرفته است.

با توجه به فصل برداشت خرما و مشکلاتی که این محصول و خرماداران با آن روبرو هستند، خبرنگار مهر با چند تن از فعالان این حوزه و اعضای انجمن خرمای استان به گفتگو نشست.

افت شدید قیمت خرما

یوسف سجادی، مدیر عامل شرکت تولیدی رطب سجاد پاسارگاد بم و عضو انجمن درباره وضعیت این محصول می‌گوید: طی سالهای اخیر مشکلات خرما کاران نمود بیشتری پیدا کرده است اما امسال مشکلات ما بسیار زیاد شده است.

وی اظهار می‌کند: قسمت اعظم محصول ما بر خلاف نظر کسانی که اعتقاد دارند خشکیدگی نداریم به این عارضه دچار شده‌است.

وی با بیان اینکه بعد از شروع برداشت درصد زیادی از محصول ما دچار خشکیدگی شده بیان می‌دارد: عارضه بعدی که درختان ما به آن دچار شده‌اند کنه گرد آلود است که البته تا حدودی مهار شد.

وی به افت شدید قیمت خرماهم اشاره و اظهار می‌کند: در حال حاضر بیشترین مشکل ما مسئله قیمت این محصول است.

سجادی دلیل این قیمت را کاهش تقاضا می داند و بیان می دارد: این قیمت بسته به عرضه و تقاضا دارد، کشاورز با مشکلاتی مواجه است و نیاز به نقدیندگی دارد وقتی هم خرما مشتری ندارد کشاورز مجبور است با قیمتی پایین محصول خود را بفروشد تا کمتر متضرر شود.

وی می گوید: تعاون روستایی در حال حاضر کار خرید را انجام می دهد اما این کار بسیار نامحسوس است و اگر وارد عرصه خرید شده بود شاید کمترین تاثیر بر روی قیمت گذاشته می شد ولی الان متاسفانه قیمت خرید زیرقیمت برداشت است.

سجادی ادامه می دهد: مشکل بعدی کشاورزان خرما مواردی است که از طریق شهرداری نرماشیر برای ما به وجود آمده است.

وی می گوید: در حال حاضر از خرمایی که به سردخانه می رود عوارض اخذ می شود که این کار کاملا غیر قانونی است.

سجادی اظهار می کند: در واقع دو مرتبه از خرماداران عوارض گرفته می شود؛ یکی زمانی که محصول به سردخانه منتقل می شود و دیگری بعد از بارگیری.

وی تصریح می کند: کامیونهایی که برای بارگیری می روند تا مسافت70 کیلومتر نیاز به بارنامه ندارند اما پلیس در حال حاضر از ماشینهایی که تا مسافت20 کیلومتر می روند بارنامه می خواهد و این باعث می شود که هزینه ها برای کشاورز افزایش یابد.

اخذ عوارض غیرقانونی از کشاورزان خرما

محمد حسین اکبری، رئیس صنف سردخانه داران بم و عضو انجمن خرما هم در این باره اظهاراتی دارد.

وی به عوارضی که از کشاورزان خرما اخذ می شود اشاره و اظهار می کند: این عوارض در چهار مرحله اخذ می شود؛ یکی در زمان حمل و بارگیری که از کامیون داران اخذ می شود و نهایت هم کشاورز باید آن را بپردازد، دیگری عوارض خدمات شهری که از سردخانه ها گرفته می شود، همچنین عوارض نگهداری خرما در سردخانه.

وی ادامه می دهد: مرحله بعدی اخذ عوارض در قالب مالیات بر ارزش افزوده اخذ می شود.

اکبری تصریح می کند: به جز عوارضی که مربوط به مالیات است بقیه موارد همه غیر قانونی هستند.

وی با بیان اینکه مسئولین شهر و استان در این زمینه هیچ کاری انجام نمی دهند می گوید: اعتبارات بانکی هم که همواره از پرداخت آن خبر داده می شود، نرخ بسیار بالایی دارند علاوه بر این، قوانین دست و پا گیری وجود دارد که معمولا این تسهیلات در استان جذب نمی شوند.

رئیس صنف سردخانه داران بم ادامه می دهد: امسال مشکلات زیادی در خصوص نیروی کار و بسته بندی خرما داریم.

کمبود کارگر در نخلستانهای بم

اکبری می افزاید: کمبود کارگر به دلیل پرداخت یارانه است چرا که به خاطر پول یارانه، کارگران دیگر چندان نیازی به کار کردن ندارند.

وی بیان می دارد: تا سالهای قبل حتی از استان های مجاور برای کار در باغات خرما به بم می آمدند اما امسال به دلیل پول یارانه کسی نیامده و این کار کشاورزان را با مشکلاتی جدی روبرو کرده است.

افزایش نرخ بسته بندی خرما

وی ادامه می دهد: همچنین ما الان در بم، مافیای فروش کارتن برای بسته بندی خرما داریم؛ چرا که در اوج نیاز باغداران کارتن نمی آورند اما مدتی بعد با قیمت گزافی آن را وارد بازار می کنند.

رئیس صنف سردخانه داران بم بیان می دارد: در گذشته در این خصوص دولت حمایت می کرد اما هم اکنون اصلا هیچ حمایتی نمی کند.

قیمت فعلی فوق العاده پایین است

مصطفی عامری، کشاورز ریگانی و عضو انجمن خرمای کرمان هم خشکیدگی خوشه خرما را یکی از بزرگترین مشکلات این محصول عنوان کرده و می گوید: این عارضه نسبت به سال گذشته در سرفصل برداشت به مراتب کمتر بود اما در برداشت خرمای ریگان ما تا هفت چین داریم که امسال در چین دوم، سوم خوشه ها خشک شدند.

وی می گوید: اما با توجه به ابتدای فصل برداشت که این عارضه کمتر بود، مسئولین جهاد کشاورزی نیازی به اعلام به بیمه کشاورزی ندیدند که خوشبختنه یکی دو مسئول پس از دیدن این وضعیت، گزارش خود را پس گرفتند.

عامری هم قیمت محصول را به عنوان یکی از مشکلات بزرگ خود عنوان کرده و می گوید: با این قیمت فعلی که فوق العاده پایین است اگر روند ادامه داشته باشد تا دو، سه سال آینده تولید خرمای استان به مراتب پایین خواهد آمد چرا که به هیچ وجه مقرون به صرفه نیست.

نمی توانیم جلوی دلالان را بگیریم

احمد فرید، عضو انجمن خرمای جیرفت هم با تایید همه مشکلات عنوان شده به خبرنگار مهر می گوید: خرما دارای مشکلات عدیده ای است و الان در فصل برداشت، بیماری خشکیدگی به شدت در منطقه افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه این عارضه از سال72 شروع شده اظهار می کند: کار تحقیقاتی در این خصوص در حال انجام است و بنده به عنوان یک محقق عامل اصلی این عارضه را خشکسالی می دانم.

وی ادامه می دهد: در کنار خشکسالی، تغییرات اقلیمی هم مزید بر علت شده است.

فرید می گوید: بحث بی ثباتی و عدم خرید در بازار هم هست تعدادی از کشاورزان کهنوج اعلام کرده اند که واسطه ها وارد بازار شده اند و خرمای ما را هر کیلو 300 تومان می خرند.

وی اضافه می کند: دولت خرید تضمینی را کنار گذاشته و خرید توافقی را انجام می دهد، سازمان تعاون روستایی هم الان وارد عرصه نیست.

عضو انجمن خرمای جیرفت می گوید: وقتی دولت محصول کشاورزان را نمی خرد ما نمی توانیم جلوی دلالان را بگیریم.

وی نیز معتقد است که به دلیل پرداخت یارانه تعداد زیادی از نیروی کار در باغات خرما دست از کار کشیده اند.

فرید اظهار می کند: هزینه تولید هر کیلو خرما تا هزار و 500 تومان می رسد، هزینه کارگری هم با روزی 25 تا30 هزار تومان بسیار بالاست از دید بازار هم هیچ نقطه امیدی برای تولید کننده خرما وجود ندارد.

کارتن های خرما کیفیت پایینی دارد

وی نبود کارتن استاندارد برای خرما را نیز یکی از مشکلات بزرگ کشاورزان اعلام کرده و می گوید: کارتن های فعلی به هیچ وجه استاندارد نیست و از مقوا با کیفیت بسیار پایین تهیه می شود که قابل نگهداری در سردخانه هم نیست و من از این بابت بسیار نگرانم.

برخی باغها رها شده اند

وی با تاکید بر اینکه باید بخش عمده این محصول صادر شود اظهار می کند: تولید در کشور ما به خصوص در زمینه خرما دچار چالش است و بسیاری از کشاورزان با اینکه هزینه بالایی را متحمل شدند اما محصولشان خریده نشد و دلسرد شده اند و من باغات زیادی را در جیرفت دیده ام که کشاروزان آن را رها کرده اند.

فرید تصریح می کند: خرما یک ثروت ملی و دارای ارزش افزوده بالایی است که بدون حمایت دولت، تولید کننده نمی تواند کاری انجام دهد.

سازمان های دولتی با انجمن هماهنگ نیستند

رئیس انجمن خرما استان کرمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از عدم تدوین نقشه راه برای این محصول استان سخن به میان آورده و می گوید: ما به صورت مقطعی و زمانی که با مشکلات روبرو می شویم مسایل را بررسی و ارایه طریق می کنیم.

مهدی ایرانی می افزاید: متاسفانه سازمانهای دولتی با انجمن هماهنگ نیستند و یا شاید بالعکس.

وی اظهار می کند: دیدگاهها در این باره متفاوت است آنها از جایگاه دیوان سالارانه به مسئله نگاه می کنند اما ما با گوشت و پوست خود این مسائل را درک کرده ایم.

ایرانی می افزاید: به دلیل 85 درصد خشکیدگی خرما، سالهاست که داد اعضای انجمن بلند است اما بخش خصوصی به تنهایی نمی تواند کاری انجام دهد و هماهنگی دستگاههای دولتی لازم است.

وی تاکید می کند: باید در این زمینه نقشه راهی تدوین شود.



