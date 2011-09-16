برپایی 5 نمایشگاه فرهنگی همزمان با هفته دفاع مقدس در اراک

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مشایخی ظهر پنج شنبه با اعلام این خبردر جمع خبرنگاران گفت: از مجموع نمایشگاه های فرهنگی هفته دفاع مقدس 3 نمایشگاه در پارک های آزادی، امیرکبیر و شهدای گمنام شهر اراک برگزار می شود.

وی ادامه داد: علاوه بر این 2 نمایشگاه دیگر در مجتمع فرهنگی، هنری و سینمایی ستارگان شهر اراک و نمایشگاه دیگر در محوطه تیپ 71 سپاه روح الله استان مرکزی دایر خواهند شد.

رئیس کمیته فرهنگی ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس استان مرکزی بیان داشت: نمایش عکس های دسته جمعی شهدا، برگزاری ویژه برنامه بزرگداشت هفته دفاع مقدس در مجتمع فرهنگی، هنری و سینمایی ستارگان اراک به مدت 3 شب، پخش مستند تحت عنوان نخستین ها از شبکه های سراسری آموزش، مستند و شبکه 4 سیما، تولید و پخش ویژه برنامه مکتب عشق، ویژه برنامه از مسجد تا جبهه، پخش مستند ناشن بی نشانها و پخش 21 برنامه رادیویی از شبکه استانی آفتاب دیگر برنامه های کمیته فرهنگی ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس در استان مرکزی است.