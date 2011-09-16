  1. استانها
  2. مرکزی
۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۵۹

مشایخی خبر داد:

برپایی 5 نمایشگاه فرهنگی همزمان با هفته دفاع مقدس در اراک

برپایی 5 نمایشگاه فرهنگی همزمان با هفته دفاع مقدس در اراک

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته فرهنگی ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس استان مرکز یاز برپایی 5 نمایشگاه فرهنگی همزمان با هفته دفاع مقدس در استان مرکزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مشایخی ظهر پنج شنبه با اعلام این خبردر جمع خبرنگاران گفت: از مجموع نمایشگاه های فرهنگی هفته دفاع مقدس 3 نمایشگاه در پارک های آزادی، امیرکبیر و شهدای گمنام شهر اراک برگزار می شود.
 
وی ادامه داد: علاوه بر این 2 نمایشگاه دیگر در مجتمع فرهنگی، هنری و سینمایی ستارگان شهر اراک و نمایشگاه دیگر در محوطه تیپ 71 سپاه روح الله استان مرکزی دایر خواهند شد.

رئیس کمیته فرهنگی ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس استان مرکزی بیان داشت: نمایش عکس های دسته جمعی شهدا، برگزاری ویژه برنامه بزرگداشت هفته دفاع مقدس در مجتمع فرهنگی، هنری و سینمایی ستارگان اراک به مدت 3 شب، پخش مستند تحت عنوان نخستین ها از شبکه های سراسری آموزش، مستند و شبکه 4 سیما، تولید و پخش ویژه برنامه مکتب عشق، ویژه برنامه از مسجد تا جبهه، پخش مستند ناشن بی نشانها و پخش 21 برنامه رادیویی از شبکه استانی آفتاب دیگر برنامه های کمیته فرهنگی ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس در استان مرکزی است.

مشایخی یادآور شد: معرفی 15 کتاب جدید با موضوع دفاع مقدس، چاپ 2 ویژه نامه دفاع مقدس در نشریات استانی و سراسری و پخش گزارشهای ویژه خبری در بخش اخبار استان  نیز از دیگر ویژه برنامه های تبیین شده است.
کد مطلب 1408838

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها