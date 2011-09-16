توسل به سازمان ملل برای شناسایی فلسطین آب در هاون کوبیدن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "سامی ابوزهری" گفت: تلاشهای تشکیلات خودگردان برای توسل به سازمان ملل برای شناسایی کشور مستقل فلسطین به مثابه اقدامی نمایشی است و هیچ دستاوردی برای مردم فلسطین به جز افراشته شدن پرچم فلسطین بر فراز سازمان ملل متحد نخواهد داشت.

وی افزود: این تلاش حتی در صورتی که موفق شود هیچ الزامی برای اشغالگران برای خروج از وجبی از خاک فلسطین ایجاد نمی کند.

ابوزهری تصریح کرد: این اقدام کاملا انفرادی صورت گرفته و به دیدگاه حماس اشاره ای نشده و فتح خودسرانه عمل کرده است و این تلاش بیهوده حق بازگشت آوارگان را در معرض تهدید قرار می دهد.

"نافذ المدهون" مدیرکل مجلس قانونگذاری فلسطین هم گفت: تشکل کشور مستقل فلسطین در اراضی 1967حق آوارگان برای بازگشت را از بین می برد و کرانه باختری و غزه هرگز نمی توانند میزبان خیل آوارگان باشند و این حتی سبب راندن شدن اعراب 48 به کشور خیالی که باید در مرزهای 1967 شکل گیرد خواهد شد.