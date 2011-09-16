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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۲۶

ابوزهری:

توسل به سازمان ملل برای شناسایی فلسطین آب در هاون کوبیدن است

توسل به سازمان ملل برای شناسایی فلسطین آب در هاون کوبیدن است

سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) با اشاره به تلاشهای تشکیلات خودگردان برای شناسایی کشور مستقل فلسطین در سازمان ملل، تنها دستاورد این اقدام را برافراشتن پرچم فلسطین دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "سامی ابوزهری" گفت: تلاشهای تشکیلات خودگردان برای توسل به سازمان ملل برای شناسایی کشور مستقل فلسطین به مثابه اقدامی نمایشی است و هیچ دستاوردی برای مردم فلسطین به جز افراشته شدن پرچم فلسطین بر فراز سازمان ملل متحد نخواهد داشت.

وی افزود: این تلاش حتی در صورتی که موفق شود هیچ الزامی برای اشغالگران برای خروج از وجبی از خاک فلسطین ایجاد نمی کند.

ابوزهری تصریح کرد: این اقدام کاملا انفرادی صورت گرفته و به دیدگاه حماس اشاره ای نشده و فتح خودسرانه عمل کرده است و این تلاش بیهوده حق بازگشت آوارگان را در معرض تهدید قرار می دهد.

"نافذ المدهون" مدیرکل مجلس قانونگذاری فلسطین هم گفت: تشکل کشور مستقل فلسطین در اراضی 1967حق آوارگان برای بازگشت را از بین می برد و کرانه باختری و غزه هرگز نمی توانند میزبان خیل آوارگان باشند و این حتی سبب راندن شدن اعراب 48 به کشور خیالی که باید در مرزهای 1967 شکل گیرد خواهد شد.

کد مطلب 1408839

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