جلوگیری از انتشار پایان نامه های تکراری در حوزه نانو فناوری

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید مهدی رضایت با اشاره به سیاستهای کلی ستاد توسعه فناوری نانو در زمینه حمایت از محققان، افزود: یکی از دغدغه های ستاد توسعه نانو تولید محصول و ثروت است که در این زمینه سیاستهایی را تدوین و اجرایی کرده است.

مدیرکارگروه توسعه منابع انسانی ستاد توسعه فناوری نانو، اظهار داشت: در این راستا تلاش برای افزایش کیفیت مقالات محققان ایرانی و جلوگیری از انتشار پایان نامه های تکراری از جمله مهمترین برنامه های آینده ستاد توسعه فناوری نانو محسوب می شود.



رضایت با اشاره به حضور محققان ایرانی در عرصه های علم مختلف فناوری نانو یادآور شد: هم اکنون اطلاعات 9 هزار محقق فناوری نانو در بانک اطلاعات ستاد توسعه فناوری نانو به ثبت و 7 هزار پایان‌ نامه و پروپوزال در رابطه با فناوری نانو در ستاد نانو به تصویب رسیده است.



وی همچنین به ارائه آمارهایی در زمینه تعداد رشته های مرتبط با فناوری نانو پرداخت و خاطر نشان کرد: تاکنون در 6 دانشگاه کشور در مقطع دکتری و 16 دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد رشته های فناوری نانو ارائه می شود.