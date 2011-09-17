ابویی: انسانشناسی مبنا و بستر اصلی اندیشه بشری است
دکتر محمدرضا ابویی مهریزی در مورد جایگاه انسانشناسی در ادیان مختلف گفت: اگر انسانشناسی را به مفهوم مطالعه انسان در ابعاد مختلف زیستی، روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی در نظر آوریم آنگاه میتوان گفت که انسانشناسی دینی عبارت از مطالعه و بررسی انسان از دیدگاه مذهبی با اتکا به متون و ادبیات دینی است. خودآگاهی و موضوع انسان و تبیین وجوه گوناگون شخصیت فردی و اجتماعی وی به عنوان مهمترین مؤلفه معرفت بشری در حوزه مطالعات دینی نیز از مبانی و مقولات بنیادین محسوب میشود.
وی افزود: مسائلی چون آفرینش انسان، جایگاه انسان در هستی، نسبت انسان با آفریدگار نظام هستی، مبدا و معاد، ارتباط انسان با مبدا هستی، تجلیات حقیقت جویی بشر در فطرت انسانی و گرایش به گوهر معنوی و نهاد روحانی بشر از جمله نکات مورد توجه در انسانشناسی دینی است.
این استاد تاریخ دانشگاه پیام نور در مورد اهمیت این رشته هم اظهار داشت: در واقع انسانشناسی از آنجایی که به خود آگاهی انسان مربوط است، مبنا و بستر اصلی اندیشه و معرفت بشری و اساس ساختار علوم انسانی است که ابعاد متنوع انسانشناسی زیستی، فرهنگی و فلسفی را در بر میگیرد.
صانعی: لنگ لنگان در میان رشتههای علوم انسانی حرکت میکنیم
دکتر منوچهر صانعی درهبیدی هم گفت: همه ادیان در حد دانش زمان خودشان قدمهای نسبتا مؤثری برداشتهاند. هرچه دیرتر میرویم این اثر ضعیفتر میشود یعنی انسانشناسی در اسلام خیلی غنی تر و پربارتر از انسانشناسی در زرتشت است. هرچه جلوتر میرویم اسطورهها کمرنگتر و واقعیتهای ملموس بیشتر میشوند.
وی افزود: در ادیان مسیحیت و اسلام که ادیان جدیدتری هستند وضع بهتر است. اما شاخهای از هر دینی به نام عرفان و تصوف است که آنها بیشتر به ذات انسان پرداخته و کار کردهاند. برای مثال آنچه که امروز اگزیستانسیالیسم یا آنتروپولوژی یا اومانیسم نامیده میشوند اینها همه انسانشناسی و انسان گرایی را از دیدگاه خاصی بررسی کردهاند.
استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: اینها را در همین سرزمین خودمان در عرفان اسلامی حالا به صورت نامنظمتر و پراکندهتر داریم. اینچنین است که قدمهای اولیه انسانشناسی را در ادوار ماقبل علمی همین ادیان برداشتهاند که در جای خودش قابل تأمل و مفید بوده است.
قنبری:انسان در ادیان الهی جایگاه والا و ویژهای دارد
دکتر حسن قنبری نیز گفت: این جایگاه را در دو دین ابراهیمی و الهی و غیر ابراهیمی میتوان تعریف کرد. در ادیان ابراهیمی و الهی انسان جایگاه ویژهای دارد و اساسا این ادیان مبتنی بر کرامت انسانی هستند.
وی گفت: در ادیان غیر ابراهیمی هم انسانشناسیهای مختلفی میشود دید اما در ادیان ابراهیمی این ادیان مبتنی بریک انسانشناسی واحدی استوار هستند و میتوان نوعی انسانگرایی را در آنها سراغ گرفت که مبتنی بر کرامت انسانی است.
استاد گروه فلسفه دانشگاه ادیان و مذاهب قم اظهار داشت: به هرحال همه چیز مبتنی بر انسان است . ما به ادیان الهی که نگاه میکنیم پی به جایگاه والای انسان میبریم، برای مثال دین اسلام باور دارد همه چیز خلق شده که در خدمت انسان باشند .
حمزئیان:"انسان" محور رسالت همه ادیان است
دکتر عظیم حمزئیان گفت: محور رسالت همه ادیان انسان بوده است، از این جهت همه ادیان برای اینکه بتوانند به این هدف دست یابند تعریفی را از انسان ارائه کردهاند و از این جهت انسانشناسی بعد از خداشناسی جایگاه دوم در ادیان الهی دارد.
مدیر گروه ادیان و فلسفه دانشگاه سمنان یادآور شد: این رشته بخاطر اینکه شاخههای مختلف و تأثیرات متفاوتی دارد در دنیای امروز بواسطه درگیر شدن با مشکلات و معضلاتی که صنعت و تکنولوژی بوجود آورده است و همینطور توجه به سرمایههای انسانی که از سرمایههای اصلی و مهم هر کشوری محسوب میشود بسیار مهم است.
مجتهدی: انسانشناسی باید اصلاح و کارآمد شود
دکتر کریم مجتهدی هم گفت: انسان شناسی بطور خاص یکی از رشتههای علوم انسانی مثل سایر رشتههای آن است که میتواند جنبه دین شناسانه به خود بگیرد و در ادیان و صور قدیمی مطالعه کند اما نه به صورت اینکه موضع بگیرد. یعنی ادیان و اعتقادات دورههای ابتدایی مورد مطالعه این رشته قرار میگیرد بدون اینکه الزاما موافق دین یا مخالف دین باشیم.
وی افزود: یعنی روی اعتقادات خاص قومی در اقوام و انطباق آنها با محیط طبیعیاشان و با اعتقاداتشان مطالعه میکند. رشتهای است که بطور خاص به هنجارها و اعتقادات و به صنایع یدی و دستی و تقسیم کار و مسائل آن توجه دارند.
عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تصریج گرد:: این رشته از اهمیت بسیاری برخوردار است ولی همانند رشتههای دیگر علوم انسانی و بلکه بیشتر از دیگر رشتهها مصون از آسیبها و تحریفها نبوده است. چه بسا که تحریف شده یا به منظور سیاسی از آن سوء استفاده های غیر موجه شده است.
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