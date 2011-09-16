تصویب 10 طرح برای اشتغالزایی در اردبیل

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اردبیل، کارگروه اشتغال در استان اردبیل عصر پنجشنبه به ریاست دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران تشکیل شد.

در این کارگروه اختصاص مبلغ 3 هزار میلیارد ریال تسهیلات جدید به استان برای طرح های سرمایه گذاری و سرمایه در گردش، اصلاح بسته سیاستی نظارتی ظرف یک ماه برای افزایش دوران مشارکت در بخش تولید، معرفی طرح های جدید استان به بانک صنعت و معدن و سایر بانک های دارای قرارداد عاملیت با صندوق توسعه ملی، افزایش 25 درصدی سهم اعتبار استان از محل کمک های فنی و اعتباری، تامین 20 درصدی اعتبار از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای احداث پتروشیمی در اردبیل، اختصاص یک هزار میلیارد ریال اعتبار به صندوق مهر امام رضا (ع) برای طرح های اشتغالزایی استان به تصویب رسید.

همچنین موافقت به تقاضای امهال تسهیلات ارزی و ریالی، شرکت های فعال استان، پرداخت 85 درصد یارانه به کشاورزان برای طرح های آبیاری استان، افزایش سرمایه صندوق ضمانت صنایع کوچک و ایجاد سازوکار بیمه ای برای آن ظرف یک ماه و بررسی استمهال تسهیلات سر رسید گذشته و معوق طرح های خاص بخش کشاورزی و طرح های خسارت دیده تولید محصولات کشاورزی نیز در جلسه روز گذشته کارگروه اشتغال به تصویب رسید.