به گزارش خبرنگار مهر، در حالی زلزله در نظام بانکی و البته اقتصاد ایران با اختلاس بزرگ 3 هزار میلیارد تومانی آغاز شده که پس لرزه‌های آن، مسئولان دولتی را نیز با موضع‌گیرهایی متفاوتی مواجه کرده است.

در جدیدترین اظهارنظر، علی صالح آبادی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مدعی شده که در راستای اجرای اصل 44 ، سهام هیچ شرکتی به گروه امیر منصور آریا واگذار نشده است.

این در حالی است که گروه امیر منصور آریا نظری دیگری در این باره دارد. آنان می‌گویند: شرکت خدمات خط و ابنیه فنی که سالها در امور خطوط راه آهن فعال بود، در سال 1388 در برنامه های خصوصی سازی دولت، از راه آهن جمهوری اسلامی ایران خریداری و به مجموعه گروه اضافه شد.

شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا هم در سال 89 در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حدود 40 درصد از سهام شرکت فولاد اکسین خوزستان را خریداری کرد، ضمن اینکه گروه ملی فولاد ایران در سال 88 در اقدامی مشکوک در انحصار این گروه درآمد.

براساس اطلاعات موجود، سهام شرکتهای دولتی که به گروه امیر منصور آریا واگذار شده بدین شرح است: 94.96 درصد از سهام ماشین سازی لرستان، 95.2 درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، 95 درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) و 39.5 درصد از سهام فولاد اکسین.

شرکت‌های ماشین‌سازی لرستان، گروه صنعتی فولاد ایران و فولاد اکسین از طریق مزایده مشکوک و شرکت تراورس از طریق مذاکره به این گروه واگذار شده است.