تراکتورسازی به غرورش باخت/ نتیجه دیدار برابر نفت تهران عادلانه نبود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی پنجشنبه شب پس از پایان دیدار تیم های تراکتورسازی تبریز و نفت تهران در کنفرانس خبری با اشاره به اینکه از بازی شاگردانش راضی است، اظهار داشت: تیم ما نیمه اول خوب کار نکرد اما در نیمه دوم روند بازی ما بهتر شد ولی بر خلاف جریان مسابقه که توپ و میدان در اختیار تیم ما بود، تیم حریف به گل رسید.

وی افزود: در این بازی بازیکنان ما نتوانستند از پس غرور ناشی از برد هفته قبل برابر استقلال بربیایند و در واقع ما به غرور خودمان و کمی هم به شانس بد خود باختیم.

سرمربی تراکتورسازان با بیان اینکه نمایش شاگردانش در نیمه دوم این دیدار وی را برای موفقیت های آینده بسیار امیدوار کرد، گفت: من وقتی چند سال پیش با استقلال برابر صبا سه بر یک باختم، به رختکن آمدم و گفتم این استقلال قهرمان می شود که شد. در بازی امشب ما مقابل نفت هم بچه ها در نیمه دوم واقعا بازی خوب و با کیفیتی ارائه دادند و به نظرم از ابتدای کار من در تیم تراکتورسازی تاکنون، تیم اینگونه خوب و تهاجمی ظاهر نشده بود که باید از بابت بازی خوب بازیکنانم در نیمه دوم از آنها تشکر کنم.

وی عدم استفاده از موقعیتهای گلزنی توسط مهاجمانش را مشکل اصلی تیم تراکتورسازی عنوان کرد و گفت: ما در هر بازی موقعیتهای زیاد گلزنی ایجاد می کنیم اما باید اذعان کنم که مشکل گلزنی داریم و به همین دلیل نمی توانیم مزد بازی خوب خود را بگیریم.

وی با تاکید بر اینکه شعارهای هواداران و تشویق آرفی باعث حضور این بازیکن در زمین نبود، اظهار داشت: حضور آرفی در زمین مسابقه یک تغییر تاکتیکی بود و من می خواستم تیم را تهاجمی تر کنم و هیچ ربطی به شعارهای هواداران نداشت اما باید بگویم که در این بازی شرمنده مردم تبریز و این هواداران شدیم و با اینکه آنها از قبل از بازی تا بعد از اتمام بازی ما را تشویق کردند، ولی ما نتوانستیم نتیجه خوبی کسب کنیم.

قلعه نویی با تائید نظر خبرنگار مهر در این خصوص که " تیم نفت با تعداد نفرات بیشتری در یک سوم دفاعی خود حضور داشت اما تراکتورسازی فقط رو به توپهای بلند آورده بود که با توجه به تجمع مدافعان نفت در محوطه جریمه خودی و عکس العمل های عالی سوشا مکانی در توپهای هوایی، روش چندان معقولی برای رسیدن به گل نبود"، تصریح کرد: ما به واقع راه دیگری جز ارسال توپهای بلند از کناره ها نداشتیم و باید روی اجرای این تاکتیک اصرار می کردیم.

وی که پس از گل مردود امیر حسین صادقی در دقیقه 70 نسبت به تصمیم کمک داور دوم معترض بود، در خصوص عملکرد تیم داوری این بازی یادآور شد: من فقط به آن صحنه اعتراض داشتم که البته پس از بازبینی فیلم مطلع شدم که گل ما به درستی آفساید اعلام شده اما در مورد سالم بودن گل اول نفت کمی شک دارم که آن را هم باید دوباره بازبینی کنم. من در مجموع از داوری این دیدار رضایت دارم و اعتقاد دارم که آقای صالحی آینده بسیار خوبی در داوری دارد.

وی در خصوص درگیری اش با حمید غمزه، کمک داور دوم این بازی نیز خاطرنشان ساخت: وقتی بازی تمام شد، من به سمت داوران رفتم تا به آنها خسته نباشید بگویم اما در این حین کمک داور دوم به من گفت که تو از سال قبل با من مشکل داری و به همین خاطر اعتراض می کردی! در حالی که من اصلا اسم این کمک داور را هم نمی دانستم و وقتی این گفته او را شنیدم، کمی عصبانی شدم.

وی در پایان در پاسخ به این سئوال که آیا این شکست تراکتورسازی می تواند در نتیجه دربی تهران تاثیرگذار باشد؟ گفت: ما به سایر نتایج کاری نداریم و فقط به فکر بازی های خودمان هستیم.

تیم تراکتورسازی که غروب پنجشنبه از چارچوب بازی های هفته هفتم لیگ برتر فوتبال کشور میزبان تیم نفت تهران بود، در برابر دیدگان حدود 45 هزار هوادار خود تن به شکست دو بر یک داد تا وضعیت خود در صدر جدول را متزلزل کند.