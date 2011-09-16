نیکزاد از روستای محروم جمایران بازدید کرد/ وعده حفر چاه برای آب شرب

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان اردبیل، عصر روز گذشته پنجشنبه علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی به نمایندگی از سوی رئیس جمهور به روستای جمایران در 27 کیلومتری اردبیل سرکشی کرد.

این روستا دارای 85 خانوار است که به دلیل احداث سد "یامچی" و خشک شدن رودخانه حاشیه این روستا تمامی اراضی کشاورزیش خشک شده است. این در حالیست که مردم این روستا بزرگترین منبع درآمدشان از راه کشاورزیست.

مردم روستای جمایران در مواجهه با نماینده رئیس جمهور تنها از او می خواستند که حقابه این روستا را از سد یامچی پرداخت کند.

این روستا دارای جاده، تلفن و مدرسه بود اما بزرگترین مشکل مردم آن نداشتن آب شرب و آب برای زمین های کشاورزیشان است که مصرانه به دنبال حل این معضل خود بودند.

همچنین بشارتی رئیس دفتر مناطق محروم رئیس جمهور نیز که در این سفر چند ساعته نیکزاد را همراهی می کرد وعده داد که طی هفته آینده با حفر یک چاه عمیق دراین روستا مشکل آب شرب روستائیان را حل خواهد کرد.

او همچنین گفت: برای تامین آب کشاورزی این روستا در جلسه هیئت دولت بررسی های لازم را انجام خواهد داد و سپس در این مورد تصمیم گیری خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی نیز در این روستا بر توجه خاص رئیس جمهور به مناطق محروم و تلاش برای حل مشکلاتشان گفت: رئیس جمهور حل مشکلات روستائیان و محرومان را در اولویت کارهای خود قرار داده است و من به عنوان نماینده رئیس جمهور مشکلات شما را به ایشان انتقال داده و برای حل آنها تلاش خواهم کرد.