به گزارش خبرنگار مهر، مراسم شروع عملیات اجرایی موسسه پژوهشی، علمی و فرهنگی طلاب سراسر کشور عصر پنجشنبه با حضور آیت الله العظمی مکارم شیرازی مرجع تقلید عالم تشیع، آیت الله مقتدایی مدیر حوزه های علمیه برادران سراسر کشور، حجت الاسلام والمسلمین رشاد رئیس شورای عالی حوزه های علمیه استان تهران و مرتضی تمدن استاندار تهران در نقطه ای در شرق استان تهران برگزار شد.

موسسه پژوهشی، علمی و فرهنگی طلاب سراسر کشور در زمینی 105 هکتاری احداث می شود. طرح احداث این موسسه از 6 سال پیش مطرح بوده و شناسایی زمین محل احداث به همراه پیگیری های قانونی آن بر عهده بنیاد امام رضا علیه السلام بوده است.

به گفته علی اکبر رشاد، طرح احداث موسسه پژوهشی، علمی و فرهنگی طلاب سراسر کشور مشتمل بر یک مدرسه علمیه چهارفصل، کتابخانه، مسجد و تالار اجتماعات است.

حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر رشاد در این مراسم با قدردانی از دولت بخاطر واگذاری زمین محل احداث موسسه پژوهشی، علمی و فرهنگی طلاب سراسر کشور گفت: امروز طلاب فقیرترین قشرهای کشور هستند. در تهران در طول 200 سال 120 موسسه ساخته شده است که البته بیشتر در قبل از انقلاب اسلامی ساخته شده اند. حوزه های علمیه مطلع انقلاب بوده اند و باید کمک می کردیم و ایجاد می کردیم اما چندان کمک نکردیم. به طوری که مساحت کلیه حوزه های علمیه استان تهران برابر یک دانشگاه جدیدالاحداث بخش خصوصی در تهران است.

وی با بیان اینکه طلبه ها از هرگونه امکانات رفاهی و علمی محروم هستند، افزود: طرح موسسه پژوهشی، علمی و فرهنگی طلاب سراسر کشور مشتمل بر یک مدرسه علمیه چهارفصل است تا خصوصاً در تابستان بتوانیم ظرفیتی ایجاد کنیم که طلاب از سراسر کشور که قصد دارند ایام تعطبل را نیز تحصیل کنند، بتوانند از قم که منطقه خوش آب و هوایی نیست و حتی از دیگر نقاط کشور به این منطقه خوش آب و هوا به اینجا بیایند و تحصیل کنند.

رئیس شورای عالی حوزه های علمیه استان تهران درباره محل تأمین اعتبار ساخت موسسه پژوهشی، علمی و فرهنگی طلاب سراسر کشور نیز گفت: بنا است این موسسه با کمک های مردم و علما ساخته شود.

وی نقل به مضمون از زبان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی می گفت که معظم له اظهار داشته اند: "در تابستان قم به اینجا (رودهن – محل موسسه پژوهشی، علمی و فرهنگی طلاب سراسر کشور) منتقل شود."

به گزارش مهر، مرتضی تمدن – استاندار تهران نیز در شروع عملیات اجرایی موسسه پژوهشی، علمی و فرهنگی طلاب سراسر کشور گفت: مشروعیت و حیات و ممات ما در گروی عشق به امامت، ولایت، مرجعیت و روحانیت است.

استاندار تهران در بخش دیگری از سخنانش گفت: استان تهران قلب جهان اسلام و ام القرایی است که امروز در جهان مرکز تصمیم گیری و تصمیم سازی است. قطعا وجه غالب و اساسی آن وجه فرهنگی است. اگر کالبد این استان را نسبت به بینش و منش فرهنگی مورد کم توجهی قرار دهیم حرفی و ایده ای برای گفتن نداریم.

وی در عین حال یادآور شد: پایتخت کشور ما را امروز می خواستند و می خواهند در بعد اعتقادی با مسائلی نظیر عرفانهای کاذب و گروهها و فرقه های مسئله دار که عقبه آنها در اجنبی و سازمانهای جاسوسی است مورد هدف قرار دهند.

مرتضی تمدن با بیان اینکه موسسه پژوهشی، علمی و فرهنگی طلاب سراسر کشور بزرگترین، تاثیرگذارترین و مهمترین پایگاههای فرهنگی در دماوند خواهد بود گفت: موسسه پژوهشی، علمی و فرهنگی طلاب سراسر کشور یک پایگاه عظیم فرهنگی در سطح ملی است و استانداری تهران در برپایی چنین اردوگاه علمی، پژوهشی و تحقیقاتی خود را پیشتاز می داند.

استاندار تهران از اختصاص بودجه ای از استان تهران در بودجه سال جاری به امر احداث موسسه پژوهشی، علمی و فرهنگی طلاب سراسر کشور خبر داد و گفت: سعی می کنیم به صورت سنواتی در بودجه های سالهای آینده استان تهران بودجه ای از استان را به عملیات اجرایی احداث این موسسه اختصاص دهیم.

استاندار تهران همچنین تاکید کرد که مسائل حقوقی، مالکیتی، ایجاد زیرساخت ها و خدمات رسانی به مجموعه موسسه پژوهشی، علمی و فرهنگی طلاب سراسر کشور را در شورای اداری استان تهران و در شورای برنامه ریزی این استان مطرح و این شوراها را به پیشرفت سریع امور مربوط به این موسسه ترغیب می کند.

به گزارش مهر، حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی نیز با پیش بینی اینکه موسسه پژوهشی، علمی و فرهنگی طلاب سراسر کشور باید به قطب علمی تبدیل شود، گفت: اسلام برای شهادت خیلی ارزش قائل است. کمتر چیزی است که اسلام برای آن به اندازه شهادت ارزش قائل باشد. با این همه عظمت شهادت اما امام صادق علیه السلام مقام علم را ترجیح می دهد. البته بسیاری از شهدا، عالم بودند. شهدای کربلا، عالمان و مجاهدانی دانشمند بودند.

مرجع عالیقدر جهان تشیع افزود: اگر قلم های دانشمندان در طول تاریخ نبود دشمنان اهل بیت، آثار خون شهیدان را کربلا را هم پایمال کرده بودند. دشمنان اهل بیت می خواستند آثار قبر سیدالشهداء را محو کنند و بارها محو کردند اما عالمان فرهیخته، ندای عاشورا را از آن روز تا امروز آورده اند و قلم های دانشمندان است که آثار آن را همچنان زنده نگه می دارد.

آیت الله العظمی مکارم شیرازی خاطرنشان کرد: امام راحل اگر موفق شد انقلاب را به ثمر برساند بخاطر این بود که عالم بزرگ و مرجع عالیقدری بود. اگر این دو مقام امام نبود انقلاب به ثمر نمی رسید. این انقلاب الآن هم از سوی دشمن تهدید می شود و اگر بخواهیم جاویدان بماند باید حوزه های علمیه را تقویت کنیم. اگر حوزه های علمیه را از ما بگیرند نظام به خطر خواهد افتاد. پشتیبان این نظام، حوزه های علمیه هستند.

وی افزود: اگر کسانی پیدا شوند که عقیده ای به دین هم نداشته باشند و عقیده به این کشور داشته باشند، برای حفظ این کشور نگهداری از نظام و حوزه های علمیه از فرایض است. سلاح برتری که ما داریم اما دشمن ندارد سلاح ایمان و عشق به امام زمان (عج) و عشق به امام حسین علیه السلام است. در سنگرها زیارت عاشورا و دعای ندبه می خواندند و به نام یا زهرا (س) و یا حسین و یا عباس، حمله ها می کردند و توانستند این کشور را نجات دهند.

این مرجع عالیقدر شیعه در پایان خواستار شد حسابی بانکی برای کمک به موسسه پژوهشی، علمی و فرهنگی طلاب سراسر کشور گشوده شود و از طریق صدا و سیما اعلام شود تا مردم اگر خواستند به این موسسه کمک کنند.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی نیز در مقدمه کمک های خود به موسسه پژوهشی، علمی و فرهنگی طلاب سراسر 300 میلیون ریال اختصاص داده و به این حساب بانکی واریز خواهند کرد. این مرجع عالیقدر شیعه از تداوم و استمرار کمک های خود به این موسسه خبر داد.