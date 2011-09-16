اتباع بیگانه؛ باری سنگین بر دوش خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ورود نیروهای آمریکایی به کشور افغانستان به بهانه سرکوب القاعده مهاجرت مردم افغانستان به کشورهای مجاور از جمله ایران آغاز شد و از آن جایی که خراسان جنوبی 460 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد موج انبوه این مهاجران به استان سرازیر شد.

مهاجرت انبوه اتباع خارجی به استان خواه به طور قانونی و خواه به شکل غیر قانونی منشأ بروز مشکلات مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، افزایش کج روی ها و سایر انحرافات اجتماعی و ارتکاب جرایمی از قبیل قاچاق مواد مخدر، سرقت و قتل را فراهم ساخته است.

اگر نگاهی گذرا به محله های اسکان این مهاجران در محله های پایین شهر بیندازیم متوجه می شویم از نظر بهداشتی وضعیت خوبی ندارند.

بیکاری جوانان، قاچاق کالاهای اساسی و کمیاب از مرزها به خارج و استفاده از امنیت کشور بدون صرف هیچ نوع هزینه ای از جمله مشکلاتی است که اتباع افغانی در کشور ما و از جمله خراسان جنوبی که مرزی مشترک طولانی با این کشور دارد به وجود آورده است.

اشاعه فرهنگ نامناسب، گسترش خرافات، افزایش قاچاق مواد مخدر و افزایش تکدی گر در سطح شهرها نیز از دیگر این آسیب ها است.

مردم خراسان جنوبی اتباع بیگانه را میهمانان ناخوانده ای می دانند که طی سال های گذشته باورود غیرقانونی نه تنها فرصت های متعدد اشتغال شهروندان ایرانی را گرفته اند بلکه حضورشان زمینه ساز مصرف بخش عمده ای از یارانه های دولتی و همچنین بروز پدیده های ناهنجار اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی شده است.

مشکلات موجود در کشور افغانستان، ناامنی و فقدان حداقل شرایط معیشتی لازم هجوم اتباع بیگانه به خاک جمهوری اسلامی ایران را تشدید کرده است.

تامین امنیت، زندگی و معیشت بهتر هدف اصلی مهاجران افغان به خاک ایران است که ورود غیرمجاز و قانونی نبودن آن، افزون بر تحمیل هزینه های هنگفت بر دولت در بخش های مختلف، معضلات متعددی را به لحاظ آسیب های اجتماعی، قاچاق کالا، ارز و مواد مخدر در کشور ایجاد می کند.

اتباع بیگانه که به صورت غیرقانونی در استان تردد می کنند و برای فرار از دست ماموران عمده آنان در مکان های متروک، روستاهای مرزی به خصوص در شهرستان نهبندان و دور از دسترس به طور فلاکت باری زندگی می کنند به سبب رعایت نکردن مسائل بهداشتی، منشا شیوع بسیاری از بیماری ها در جامعه هستند.

همچنین سکونت غیرقانونی آنان در حاشیه های شهرها، استفاده از امکانات شهری و تصرف زمین به طور غیرقانونی، مشکلات متعددی برای مردم و مسئولان به همراه آورده است.

از طرف دیگر ازدواج این مهاجران در داخل کشور با اتباع ایرانی به دلیل غیر قانونی بودن این ازدواج ها و عدم ثبت آن ها در دفاتر اسناد رسمی مشکل افراد بی هویت را دوچندان کرده است.

امید است مسئولین کشوری بتوانند زمینه خروج این افراد را به کشورشان فراهم کنند.

آمار دقیقی در خصوص مهاجرین غیر قانونی افغانی وجود ندارد

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استاندار خراسان جنوبی در گفتگو با مهر اظهار داشت : سه هزار و 400 مهاجر قانونی افغان در استان وجود دارد.

سید علیرضا موسوی نژاد با بیان اینکه مهاجرین افغانی در مرکز استان اسکان دارند، گفت: حضور افاغنه در سایر شهرستانهای استان ممنوع است و جزء شهرهای ممنوعه استان هستند.

وی بیان داشت: اداره اتباع و مهاجرین خارجی با همکاری سازمان ملل متحد به 600 نفر از ماما های محلی افغانی آموزش های بهداشتی را داده است.

وی افزود: در استان 81 ازدواج اتباع افغانی با ایرانیان صورت گرفته که 61 ازدواج به صورت قانونی ثبت شده است و دو نفر از فرزندان این خانوارها شناسنامه دریافت کردند.

به گفته وی مابقی شناسنامه نداشته و تحت نظارت اداره اتباع و مهاجرین هستند.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان جنوبی تصریح کرد: شهرداری در قبال خدمات شهری از مهاجرین قانونی از سرپرست خانوار 60 هزار تومان و از سایر اعضای خانوار 30هزار تومان حق اقامت دریافت می کند.

موسوی نژاد بیان کرد: در خصوص آمار تکدی گری اتباع خارجی در استان تا کنون توسط شهرداری آماری گزارش نشده است.

10 درصد جمعیت نهبندان را افاغنه تشکیل می دهد

وی یادآور شد: اقامت اتباع خارجی در شهرهای مرزی استان ممنوع بوده و نظارت دقیقی بر آنها وجود دارد.

علی رغم اینکه مدیرکل امور اتباع خارجی اظهار کرده است که در شهرهای مرزی استان حضور اتباع بیگانه ممنوع است و نظارت دقیق وجود دارد اما در بسیاری از شهرستان های مرزی استان و خصوصا در روستاهای این شهرستانها از جمله نهبندان، سربیشه و درمیان که مرز مشترک با کشور افغانستان دارند حضور افاغنه بسیار زیاد است به طوری که مسئولان شهرستان نهبندان اظهار کرده اند 10 درصد جمعیت این شهرستان را اتباع بیگانه تشکیل می دهد.

سوء استفاده افاغنه از شناسنامه های ایرانی

رئیس اداره ثبت و احوال شهرستان نهبندان در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر حضور اتباع افغانی در این شهرستان مرزی را معضلی بزرگ برای این شهرستان محروم دانست و گفت: نهبندان 62 هزار نفر جمعیت دارد که 10 درصد آن را اتباع افغانی تشکیل داده اند.

حسین وجدی با بیان اینکه سکونت افغان ها در نهبندان و دستیابی آنان به شناسنامه افراد ایرانی مهم ترین مشکل حضور این اتباع در این شهرستان مرزی است، بیان کرد: آمار سوء استفاده اتباع بیگانه از شناسنامه ایرانی در این شهرستان قابل توجه است.

وی ادامه داد: این مهمانان ناخوانده به دلیل نزدیکی لهجه و فرهنگ با مرزنشینان نهبندان بیشتر این منطقه را برای سکونت انتخاب و در مواردی هم با ساکنان شهرستان به صورت غیر قانونی ازدواج می کنند و رابطه سببی بین آنان ایجاد می شود.

رئیس اداره ثبت و احوال شهرستان نهبندان تصریح کرد: رابطه های سببی باعث شده که اتباع افغانی غیر مجاز از شناسنامه های بستگان ایرانی خود که فوت شده و فوت آنها ثبت نمی شود استفاده غیر قانونی کنند.

وجدی بیان کرد: همچنین در برخی موارد افاغنه شناسنامه های متوفیان را از افراد محلی خریداری می کنند.

وی با اشاره به اینکه به دلیل وجود این شناسنامه ها در دست افاغنه پنج درصد افاغنه شهرستان نهبندان مشکوک تابعه هستند، ادامه داد: تا کنون 250 شناسنامه که افاغنه ابطال شده است.

وجدی با اشاره به اینکه عمده شناسنامه های ایرانی که در دست افاغنه بوده مربوط به قبل انقلاب، قبل از دهه 70 و یا به علت رابطه های سببی که با شهروندان نهبندانی داشته اند بوده است، بیان داشت: چون شناستنامه های قبل انقلاب عکس نداشته این افراد توانسته اند برای خود شناسنامه جدید دریافت کنند.

وی گفت: این افراد به علت سکونت 20 یا 30 ساله در ایران و داشتن شناسنامه ها قدیمی ادعای ایرانی بودن را دارند.

وجدی افزایش قاچاق دام، مواد مخدر و شرارت ها در منطقه را ناشی از حضور این اتباع در نهبندان دانست و خواستار شناسایی این افراد از سوی مراجع ذی ربط شد.

با وجود اینکه مسئولان اعلام می کنند که آمار دقیقی از اتباع بیگانه وجود ندارد و خراسان جنوبی کمترین آمار اتباع بیگانه در کشور را دارد و افاغنه اجازه حضور در شهرهای ممنوعه از جمله نهبندان، درمیان و سربیشه را که از شهرهای مرزی استان است را ندارند اما آمار حضور این مهمانان ناخوانده بیشتر از آماری است که در مرکز استان مجوز اقامت را دارند و در این راستا باید مسئولان برای استان محرومی مانند خراسان جنوبی و شهرستانهای مرزی و بسیار محروم استان چاره اندیشی کنند.

450 نفر از اتباع افغانی عوارض اشتغال پرداخت کردند

مدیر کل کار و امور اجتماعی در گفتگو با مهر اظهار داشت: به کارگیری اتباع افغانی غیر قانونی تخلف از قانون محسوب می شود.

عابدین محمدی با بیان اینکه اتباع افغانی در مشاغل سخت از جمله مشاغل ساختمانی، کوره های آجر پزی و کارگری در مرغداری های استان مشغول به کار هستند، گفت: ورود اتباع افغانی در اشتغال استان بی تاثیر نبوده ولی این افراد مشاغلی را تصاحب کردند که ایرانی ها از انجام آن پرهیز می کنند.

وی افزود: اگر شخصی اتباع غیر مجاز را به کار گیرد پنج برابر دستمزد روزانه جریمه می شود.

مدیر کل کار وامور اجتماعی تصریح کرد: اداره کار تنها مجوز اشتغال را به مهاجران قانونی داده و استفاده آنها از خدمات بیمه ای با پرداخت عوارض اشتغال مشکلی ندارد.

عدم حضور اتباع بیگانه در کوره های آجر پزی این شغل را با رکود مواجه می کند

محمدی با بیان اینکه کارگران افغانی حق ندارند در مناطق ممنوعه کار کنند، بیان داشت: شهرستانهای مرزی استان شهرهایی هستند که افاغنه اجازه سکونت و حضور در این شهرها را ندارند و به همین دلیل کوره های آجرپزی این شهرها به دلیل عدم حضور افاغنه برای کار در این کوره ها با مشکل جدی مواجه هستند.

وی یادآور شد: ساماندهی اتباع افغانی و نظارت بر آنها برعهده اداره اتباع و مهاجرین خارجی بوده و اداره کار تنها با مجوز اداره اتباع خارجی به آنها اجازه فعالیت و اشتغال می دهد.

اتباع افغانی غیر قانونی عامل اصلی قاچاق مواد مخدر هستند

شهروند بیرجندی در گفتگو با مهر اظهارداشت: گستردگی مصرف مواد مخدر، در محل اقامت اتباع غیر مجاز بسیار زیاد است که این امر جوانان استان را در معرض خطر قرار می دهد.

علی یوسفی شهروند بیرجندی با بیان اینکه حمل افغانی های غیر قانونی از مرز با کامیون صورت می گیرد، گفت: از زمان ورود اتباع غیر قانونی به کشور براساس اخبار آمار قاچاق مواد مخدر افزایش یافته است.

وی افزود: اگر به شهرک های حاشیه شهر و محله هایی نظیر خیابان حکیم نزاری و17 شهریور مراجعه کنید می بینید از نظر بهداشتی وضعیت چندان مطلوبی ندارند.

شهروند بیرجندی تصریح کرد: تکدی گری کودکان این اتباع در کنار ایستگاه های اتوبوس با توجه به فرهنگی بودن استان چهره استان را زشت کرده است.

یوسفی بیان کرد: ازدواج برخی از این اتباع با اهالی بعضی از روستاهای مرزی در آینده می تواند برای استان مشکل ساز شود.

وی یادآورشد: اگر مسئولان برخورد جدی با روند مهاجرت افغانی ها نداشته باشند در آینده جمعیت اتباع بر اهالی استان پیشی خواهد گرفت.

قاچاق کالا و سوخت توسط اتباع خارجی عامل ضربه زدن به اقتصاد استان است

شهروند بیرجندی در گفتگو با مهر اظهارداشت: قاچاق سوخت درآمد هنگفتی را نصیب اتباع افغانی غیر مجاز می کند.

علیرضا صحرانورد با بیان اینکه باید برخورد جدی با اتباع غیر قانونی شود، گفت: فعالیت این افراد اشتغال استان را تحت شعاع قرار داده است.

وی افزود: صدور مجوز اقامت برای اتباع خارجی می تواند زمینه ساز افزایش مهاجرت این افراد به کشور شود.

شهروند بیرجندی ادامه داد: فرزندان اتباع خارجی در زمینه تحصیلی مشکل داشته و با توجه به جمعیت آنها این امر در فرهنگ استان موثر است.

صحرانورد تصریح کرد: برای جلوگیری از معضلات اقتصادی وکج روی های اجتماعی ساماندهی افغانی ها نیاز مبرمی در سراسر کشور است.

وی یادآور شد: با توجه به این که آمار دقیقی از افغانی های غیر قانونی وجود ندارد این امر در دراز مدت می تواند بر امنیت استان تاثیر گذاشته و زمینه انحرافات اجتماعی را فراهم کند.