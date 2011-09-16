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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۵۸

به کارگردانی لبخنده/

شاه‌محمدلو و افشارپناه به بازیگران "نامه‌ها" ملحق شدند

شاه‌محمدلو و افشارپناه به بازیگران "نامه‌ها" ملحق شدند

بهرام شاه‌محمدلو و مهوش افشارپناه به جمع بازیگران مجموعه "نامه‌ها" به کارگردانی حمید لبخنده پیوستند.

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه نمایشی به تهیه‌کنندگی رضا حامدی‌خواه و علی‌اکبر جناغی مرحله تصویربرداری را سپری می‌کند و تا کنون چهار اپیزود از این مجموعه 30 قسمتی به پایان رسیده است.

پنجمین اپیزود این مجموعه با نام "پاییز یکی از روزها" کلید می‌خورد و تاکنون بازی مهوش افشارپناه، بهرام شاه‌محمدلو و نازگل نادریان در این مجموعه قطعی شده است. این اپیزود توسط نادر برهانی مرند و آرش پارس‌خو نوشته شده و اصغر عبداللهی آن را بازنویسی کرده است.

این مجموعه در 30 قسمت 45 دقیقه‌ای به سفارش گروه نمایش و فیلم شبکه چهار تهیه می‌شود و مدیریت تصویربرداری آن را امین جعفری و صدابرداری را ناصر شکوهی‌نیا بر عهده دارند. مهدی دیلمی طراح صحنه و الهام صالحی طراح گریم این مجموعه هستند.

در خلاصه داستان ایپزود "پاییز یکی از روزها" آمده است: نیلوفر، مرغ دریایی قصه ما آن روزی که به دنیا آمد راز زندگیش نیز با او زاده شد. رازی که دیگران بر او تحمیل کردند. در روزی که نیلوفر زاده می‌شود پسری نیز از مادری دیگر که امروز مادر اوست به دنیا می‌آید و تنها لحظاتی کافی بود تا آن دو را جابجا کنند و بهرام و مینا که حالا پدر و مادر  نیلوفر هستند بعد از 20 سال از این راز به وسیله پدر واقعی نیلوفر با خبر می‌شوند و ...

کد مطلب 1408855

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