خسارت 300 میلیارد تومانی به کشاورزان/ دشتهای خراسان تشنه اند

به گزارش خبرنگار مهر، بیشتر از یک دهه از اخم آسمان آبی می گذرد و سالیان درازی است که ابرهای خاکستری با خراسان رضوی و زمین های حاصلخیز آن نامهربان شده اند.

1500 میلیارد تومان خسارت

شواهد حاکی از آن است که در دهه گذشته بیشتر از هزار و 500 میلیارد تومان به وام ها، باغ ها و زمین های کشاورزی و تاسیسات زیر بنایی خراسان رضوی خسارت وارد شده است.

این استان که از نیم قرن قبل هشدار کم آبی را دریافت و دشت های آن با افت محسوس آب روبرو شده است، دهه ای کمر شکن را تجربه و ضربه سنگینی را تحمل کرده است.

در طی این سالها بارش به کمترین حد خود رسیده است، به گفته مدیر عامل آبفای استان خراسان رضوی، امسال در خراسان رضوی نسبت به سال گذشته 24 در صد کمتر باران باریده است.

این گفته محمد دانشگر به معنای مضاعف شدن مشکلات روستاییان و شروع فشارهای تازه اقتصادی و گسترش نداری ها و بیکاری ها و مهاجرت هایی است که در سالهای اخیر صدها روستا را به بیغوله تبدیل کرده است.

وی می گوید: بر اثر کاهش بارندگی، 600 روستای استان در معرض کم آبی قرار گرفته اند، این اتفاق باعث ایجاد 480 میلیارد ریال خسارت تازه برای منابع آبی روستاهای استان شده است.

این مسئول بیان می کند: همه 2 هزار و 232 روستای تحت پوشش آب و فاضلاب، از چاه، قنات و چشمه آب خود را تامین می کنند که خشکسالی بر روی آنها اثر مستقیم دارد.

دانشگر یادآور می شود: با دلیل کاهش نزولات جوی، تامین آب شرب روستایی از پنج هزار و 700 لیتر به چهار هزار و 670 لیتر رسیده است.

مسئولان کشوری چاره کنند

محمود صلاحی، استاندار خراسان رضوی معتقد است برخلاف تصور خیلی ها که استان را سرزمین برخوردار دارای چرخش مالی بالا می دانند، این دیار دچار مشکلات اساسی است.

وی می گوید: 90 درصد مساحت خراسان رضوی دچار خشکسالی شدید و حاد است که برای حل مشکلات مردم ساکن در نواحی آسیب دیده باید چاره اندیشی شود.

استاندار خراسان رضوی معتقد است، خشکسالی خراسان رضوی باید به دغدغه مسئولان کشور تبدیل شود.

اظهارات صلاحی بازتابی از یک حقیقت محض است که سالهاست باعث چالش بین تهران و مشهد شده است.

مدیران مرکز نشین درآمد ورودی زائران میلیونی مشهد را می شمارند، اما هزینه و استهلاک حضور 25 میلیون زائر بر زیر ساخت ها، منابع و امکانات مرکز خراسان رضوی را محاسبه نمی کنند.

نوع نگاه پایتخت نشینان موثر در بودجه ریزی، باعث کندی توسعه مشهد و افزایش فشار بر مساحت استان در تقسیم اعتبارات ملی و استانی شده است.

در خصوص خشکسالی نیز این مقوله امری کاملا عینی است در حالی که در یک دوره طولانی با خشکسالی مواجه و تعداد مهاجران مراکز تولیت به شدت افزایش یافته بر تعداد حاشیه نشینان مشهد، 500 هزار نفر افزوده شده است، هنوز برای هر ریال اعتبار باید چانه زنی کرد.

فعلا از پول خبری نیست

به رغم مشکلات ناشی از خشکسالی خراسان رضوی و گرفتاری روستاییان و دامداران، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی تصریح کرد: هیچ اعتباری برای خشکسالی در این منطقه اختصاص داده نشده است.

محمد طباطبایی از عزم جهاد کشاورزی برای تغییر نحوه آبیاری 9 هزار هکتار از زمین های زراعی استان خبر داده و گفته است، در خراسان رضوی 57 هزار و 600 هکتار زمین باید در زمینه آبیاری مورد تجدید نظر قرار گیرد.

کاهش 73 درصدی برداشت گندم

کشاورزان استان که در تولید و فروش گندم مازاد بر احتیاج در رده های خوب قرار داشتند، امسال به دلیل نبود آب، 73 درصد کمتر تولید کردند و به همین مقدار هم کمتر به دولت گندم فروختند.

غلامحسین ساربان یک مسئول در جهاد کشاورزی با اشاره به وجود 71 در صد اراضی قابل کشت و باغات استان و 29 درصد زمین دیم، می گوید: 90 درصد کشت دیم استان از بین رفته است.

وی یاد آور شد: امسال 173 هزار تن گندم از کشاورزان خراسان رضوی خریداری شد که بسیار کم است، ضمن این که کشاورزان کاشمر، خلیل آباد و بردسکن به دلیل نیاز خود از فروش محصول به دولت خوداری کرند.

یادمان باشد

یادمان باشد بی توجهی به ابعاد خشکسالی، کشاورز را به دستفروش شهرهای شلوغ تبدیل می کند و کشور را نیز از صراط خود کفایی به ورطه نیاز می کشد.

خراسان رضوی انبار غله ایران است، اگر مورد بی اعتنایی قرار گیرد، همه ضرر می کنند.

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گزارش از محمد ابراهیمی