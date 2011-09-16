بازیکنان نفت انگیزه پیروزی داشتند/ تراکتورسازی احساسی بازی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی پنجشنبه شب و پس از برتری تیم نفت تهران برابر تراکتورسازی تبریز در کنفرانس خبری با بیان اینکه از نتیجه به دست آمده خوشحال است، گفت: من می دانستم که اگر بازیکنانم اشتباه نکنند و خواسته های کادر فنی را در زمین عملی کنند، حتما می توانیم با نتیجه ای خوب از زمین بیرون بیاییم که خوشبختانه اینچنین شد و ما توانستیم در روزی که تراکتورسازی بازی احساسی به نمایش می گذاشت، سه امتیاز از این بازی بگیریم.

وی افزود: تیم ما برای دقیقه به دقیقه این دیدار برنامه ریزی کرده بود و باید پذیرفت که کار تیم ما در این دیدار حساب شده بود.

سرمربی تیم نفت تهران در خصوص این اظهار نظر خود که پیش از بازی گفته بود"کاش نتیجه بازی در زمین مسابقه رقم بخورد"، با نشان دادن تکه سنگی در دست، تصریح کرد: بازی در تبریز برای هر تیمی سخت است و امروز هم روی سکوهای تماشاگران جنجال بود و این سنگ را تماشاگران به زمین پرتاب کرده اند و من به همین خاطر می گفتم ای کاش نتیجه بازی در زمین مسابقه رقم بخورد.

درپی این اظهارات فرکی و نشان دادن تکه سنگ به دوربین ها، خبرنگاران حاضر در اتاق کنفرانس نسبت به این اقدام سرمربی نفت تهران اعتراض کرده و آوردن سنگ به اتاق کنفرانس را یک بدعت تلقی کردند.

در این حین خبرنگار مهر از فرکی پرسید "آیا این سنگ به سمت نیمکت تیم نفت یا زمین مسابقه پرتاب شده بود که شما آنرا با خود به سالن کنفرانس آورده اید؟"، که سرمربی نفت پاسخ داد: این سنگ را یکی از بازیکنانم پس از گرم کردن خود در پشت دروازه تراکتورسازی به من تحویل داد و گفت که از سوی تماشاگران پرتاب شده است!

پس از کش و قوس فراوان در این خصوص، حسین فرکی با اشاره به اینکه تیم نفت اصلا دفاعی بازی نکرد و شش موقعیت گل حاصل بازی خوب این تیم بود، یادآور شد: ما در این بازی موقعیتهای خوبی به دست آوردیم و حتی توانستیم یک بار هم تیر دروازه تراکتور را بلرزانیم. ما تیم جوان و بی حاشیه ای هستیم که با تمرکز و آرامش برای رسیدن به هدف خود تلاش می کنیم و باید بگویم اکنون که تیم نفت دومین سال حضور خود در لیگ برتر را تجربه می کند، به تدریج صاحب شخصیت تیمی شده و می تواند نتایج بهتری بگیرد.

وی در پایان اظهار داشت: هدف ما کسب عنوان یک رقمی در پایان فصل است که این رده اگر به بالای جدول نزدیک تر باشد، مرا بیشتر راضی خواهد کرد.

تیم فوتبال نفت تهران توانست حریف قدر خود تراکتورسازی صدرنشین را در حضور حدود 45 هزار هوادار این تیم با نتیجه دو بر یک شکست داده و با 14 امتیاز، موقتا به رده دوم جدول صعود کند.