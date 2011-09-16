اولین باخت دو تیم بدون انجام بازی/ یک بازی فوتبال و دو بازنده!

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال با ارسال نامه‌ای به مدیران کل ورزش و جوانان استان‌های مازندران و لرستان از لغو دیدار تیم‌های مربوطه استان و باخت فنی دو تیم صنعت ساری و گهرزاگرس(شاهین) دورود خبر داد.

در نامه علی کفاشیان به مدیرکل ورزش و جوانان استان مازندران و لرستان آمده است: "با توجه به مکاتبات قبلی و تأکیدات چند باره و مهلت‌های متعدد، نظر به این که تا ساعت 19:00 روز چهارشنبه 23 شهریور مسئولان تیم های صنعت ساری و گهر زاگرس لرستان بدون توجه به برنامه‌های اعلام شده جهت تحویل قراردادها و تائید کارت بازیکنان و عوامل تیم‌های مربوطه به سازمان لیگ آزادگان مراجعه نکرده‌اند و با توجه به تذکرات درج شده در برنامه اعلام شده مسابقات به شماره 11/8633/261 مورخ 112 شهریور بدینوسیله اعلام می‌شود مسابقات این دو تیم در روز پنج‌شنبه لغو و نتیجه مسابقه سه بر صفر به نفع تیم‌های مقابل، اعلام می‌شود!"

جالب اینکه در اعلام شکست هر دو تیم یاد شده رد پای ابراهیم میثاقی مدیرعامل جدید گهر(شاهین) دورود دیده می‌شود چرا که وی تا هفته قبل قرار بود امتیاز تیم صنعت ساری را خریداری کند و با توجه به اختلافاتی که با مازنی‌ها پیدا کرد، رهسپار دورود شد.

به این ترتیب بازی داماش دورود برابر نساجی دیگر تیم مازندارنی در هفته اول برگزار نمی‌شود و نتیجه این بازی 3 بر صفر به نفع نساجی قائمشهر اعلام شد.

این در حالی است که در پی اولتیماتوم سازمان لیگ آزادگان مبنی براینکه اگر تکلیف تیم نساجی مشخص نشود و طرفین دعوی به توافق نرسند، تیم نساجی نیز در هفته اول رقابت‌های لیگ آزادگان بازنده اعلام می شود که در صورت تحقق این امر بازی گهر زاگرس لرستان و نساجی قائمشهر دو بازنده خواهد داشت.

با این اوصاف کافی است تیم نماینده دورود و لرستان در لیگ دسته یک کشور در یک بازی دیگر مشکل فنی پیدا کند و اگر نتیجه آن بازی سه بر صفر به نفع حریف اعلام شود، این تیم از جدول مسابقات حذف و به دسته دوم سقوط می‌کند و در حقیقت این همه هیاهو در انتقال و تبدیل امتیاز این تیم برای هیچ می‌شود!

بنابر این گزارش تیم فوتبال گهر زاگرس دورود پس از کشمکش بر سر انتقال به ارومیه با وساطت مسئولان استانداری لرستان در این استان ماندگار شد که به نظر می رسد با استمرار روند یاد شده این ماندگاری زیاد به طور نخواهد انجامید.

ماجرا از این قرار بود که ارومیه‌ای‌ها مدعی بودند که امتیاز این تیم را خریده‌اند و مسئولین استان نیز تمام تلاش‌شان را برای جلوگیری از خروج این تیم به کار بستند بلکه شرمنده خیل عظیم دوست‌داران فوتبال لرستان و به خصوص مردم دورود نشوند.

آخر سر با چند بار بگیر و بکش از سوی طرفین، لرستان پیروز شد و مالکین این تیم با وجود ثبت قرارداد فروش اولیه، موفق به خروج این تیم از لرستان و فروش آن به آذرباتری ارومیه نشدند!

این در حالیست که برنامه‌ رقابت‌های لیگ دسته اول کشور فصل 91-90 هفته قبل که دوستان سرگرم رایزنی برای حفظ امتیاز تیم بودند از سوی فدراسیون اعلام شد و این در شرایطی است که هنوز ترکیب تیم گهر زاگرس دورود نماینده لرستان در این مسابقات مشخص نشده است!

قرار بود در هفته‌ اول این مسابقات امروز پنج‌شنبه 24 شهریورماه سالجاری، گهر زاگرس لرستان در ورزشگاه شهید وطنی قائم‌شهر مهمان دیگر تیم بحران‌زده‌ این رقابت‌ها یعنی نساجی قائم‌شهر باشد.

سازمان لیگ آزادگان قبل از آغاز رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور اعلام کرده بود در صورتیکه باشگاه‌ها نتوانند مشکلات حقوقی و مالی خود را نسبت به اشخاص حقیقی یا حقوقی تا 72 ساعت قبل از شروع مسابقات برطرف کنند و شرایط برگزاری مسابقات را احراز نمایند، اولین مسابقه آنها کان‌لم‌یکن تلقی و نتیجه بازی سه بر صفر به نفع حریف اعلام خواهد شد!

بر همین اساس چنانچه یک باشگاه دو دیدار را بدون دلایل قانونی و نیز به دلیل مشکلات حقوقی، مالی و عدم حضور به موقع برگزار نکند، از جدول مسابقات حذف و به یک رده پائین‌تر سقوط خواهد کرد که گهر لرستان فعلا یک بازی خود را به همین دلیل از دست داده است.

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گزارش: رضا جایدری