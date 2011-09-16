بهروز بختآور در این باره به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه سرگذشت پدر و پسری است که به دست اتفاقات و ناملایمتیهای زمان ازهم دور افتادهاند، ولی هیچ وقت از رسیدن به هم نا امید نمیشوند.
وی افزود: در داستانهای مجموعه انیمیشن "آدلی دادلی" بخش عظیمی از فرایض اخلاقی و انسانی اعم از امید، دوستی، ایمان، بازیابی هویت، رجعت به درون، شناخت وجدان، کمک به دیگران، مقابله با سختی ها و ... به صورت غیر مستقیم با استفاده از فضاهای آذربایجانی و مناطق ایران قدیم به مخاطب ارائه میشود.
این تهیهکننده و کارگردان بیان داشت: در این مجموعه آغاز اتفاقات از مکان و فضایی علمی است که با رقابت بین محصلین مکتبخانه داستان پیش میرود و با ایجاد کاراکترهای منفی در یک طرف و کاراکترهای مثبت و قهرمان داستان در نقطه مقابل آنها که همیشه در کشمکش با یکدیگر هستند و همچنین ایجاد مسابقهای که از سوی وزیر اعظم طراحی شده و محصلان و افراد دانا قرار است در این مسابقه یا امتحان شرکت کنند جذابیتهای زیادی به این مجموعه داده است.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از ویژگیهای این مجموعه روایت داستانها به صورت اپیزودیک است، تصریح کرد: از نظر طراحی کاراکتر رجب در حیطه کاراکترهای منفی و کاراکتر دادلی در بین کاراکترهای مثبت به عنوان کاراکترهای عامل طنز، شوخی و همچنین کمدی موقعیت در نظر گرفته شده است.
بختآور ادامه داد: این مجموعه لوکیشنهای متنوع دارد و به سفارش صدا و سیمای مرکز اردبیل تهیه میشود. از سوی دیگر بر خلاف اکثر انیمیشنهای این سبک جذابیت بصری بیشتری خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه این مجموعه ده ماه پیش تولید داشته است، اظهار داشت: مدت تولید انیمیشن "آدلی دادلی" نه ماه خواهد بود.
امیدوارم این انیمیشن اوایل اسفندماه سال جاری آماده پخش خواهد شد.
عوامل انیمیشن "آدلی دادلی" عبارتند از طراح مجموعه: بهروز بختآور، فیلمنامهنویس: علی حسنزاده، مدیر تولید: وحید زارع، دستیار کارگردان و برنامهریز:حسین نصیری، مدیر صحنه: مهناز شرفی، مسول امور رایانه و تدوین: محسن جعفری، ساخت آرماتورهای عروسکی: بهروز بختآور و حسین نصیری، طراحی شخصیتها: رسول حاجیزاده و بهروز بختآور، ساخت عروسکها: بهزاد شیرزاد، بهروز بختآور، حسین نصیری، مهناز شرفی و نسیم نادری.
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