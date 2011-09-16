به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته هفتم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر از ساعت 18:30 دقیقه امروز جمعه به قضاوت محسن ترکی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. حاشیه های این بازی را در زیر می خوانید:

* با توجه به حضور تعداد زیادی از تماشاگران دو تیم در اطراف ورزشگاه آزادی، مسئولان ورزشگاه از ساعت 6 صبح درها را به روی آنها باز کردند.

* تا ساعت 9:30 دقیقه امروز بیش از 30 هزار تماشاگر وارد ورزشگاه شده اند.

* بسیاری از تماشاگران استقلال و پرسپولیس با چهره های رنگ شده راه ورزشگاه آزادی را در پیش گرفته اند.

* شور و حال تماشاگران دو تیم در خیابان های تهران، فضای پایتخت در یک روز تعطیل را دگرگون کرده است.

* مسئولان نیروی انتظامی تماشاگران را با نظم خاصی به سمت جایگاه ها هدایت می کنند.

* کری خوانی تماشاگران استقلال و پرسپولیس از همان ساعت ابتدایی صبح آغاز شده است.

* با توجه به استقبال خوب تماشاگران در ساعت ابتدایی صبح به نظر می رسد که این بار برخلاف دربی های گذشته ظرفیت ورزشگاه آزادی تکمیل شود. سازمان لیگ برتر اعلام کرده است 75 هزار بلیت بیشتر به فروش نمی رساند.