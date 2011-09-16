به گزارش خبرنگار مهر، در پی اعتراض مردم جیرفت به مجموعه تلویزیونی "شهر دقیانوس" و تجمع در مقابل فرمانداری این شهر، ناصر عنصری تهیهکننده این سریال یادآور شد: هنگامی که این سریال را میساختیم، از اهالی جیرفت مشاوره گرفتیم، حتی در هنگام تولید هم فرماندار و هم شهردار جیرفت در جریان ساخت این سریال بودند و به ما کمک هم کردند؛ اما نمیدانم اکنون چه اتفاقی افتاده که مردم جیرفت اعتراض کردهاند.
وی دربارهی برخی دلایل این اعتراض که توهین به گویش و لهجه، پوشش و لباس و فرهنگ اصیل جیرفت عنوان شده، گفت: مردم جیرفت لباس و لهجه خاصی نداشتند که ما در این سریال برخلاف واقعیت عمل کرده باشیم.
نمایی از مجموعه "شهر دقیانوس"
- ابراهیم غنچهپور، فرماندار جیرفت هم در نشست اعتراضآمیز هنرمندان و خبرنگاران شهرستان جیرفت با اشاره به پخش توهینآمیز سریال "شهر دقیانوس" اظهار داشت: این سریال به خوبی آغاز نشده است و معایب آن نیز باید پیگیری شود. هیچکدام از آیتمهای آداب و رسوم، گفتار، لهجه، سبک لباس پوشیدن، فرهنگ و رفتار و منش کاراکتر محسن جیرفتی با مردم این شهرستان سنخیت ندارد.
- همچنین استادان، دانشجویان و نخبگان بسیج دانشجویی دانشگاههای شهرستان جیرفت با محکومیت تحقیر و توهین مردم ولایتمدار و شریف این شهرستان جیرفت در سریال "شهر دقیانوس" از رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه درخواست کردند، بدون فوت وقت به پخش توهینآمیز این سریال خاتمه دهند.
- عضو شورای بازبینی نمایش جنوب استان کرمان در پاسخ به اظهارات تهیهکننده سریال "شهر دقیانوس" گفت: لازم است تهیهکننده محترم به جای توجیه، در خصوص دلجویی از مردم ولایتمدار، با تمدن هفت هزار ساله چارهاندیشی کند.
- مهرداد خوشبخت کارگردان سریال "شهر دقیانوس" گفت: امیدوارم بینندگان صبر بیشتری داشته باشند و سریال را تا پایان ادامه دهند تا ببینند موضوع جیرفت یک موضوع منطقه و کشوری نیست، بلکه جیرفت نیازمند یک توجه جهانی است؛ جیرفت نقطهای از جهان است که قدیمیترین تاریخ و تمدن جهان را دارد.
- کاوه افضلی تهیهکننده مجموعه تلویزیونی "سایه روشن" در گفتگو با خبرگزاری مهر تاکید کرد در تولید این پروژه سعی داشته به استانداردهای جهانی در مقوله سریالسازی نزدیک شود.
نمایی از مجموعه "سایه روشن"
- ژاله علو که نریشن مجموعه تلویزیونی "سایه روشن" را خوانده در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد برای نریشنهای این سریال صدایش را مسنتر کرده است تا همخوانی بیشتری با فضای پروژه داشته باشد.
- شبنم مقدمی بازیگر نقش پریچهر هفته گذشته درباره مجموعه تلویزیونی "سقوط یک فرشته" معتقد است این سریال در اندازه آثار سینمایی ساخته شده و منجر به ارتقاء سطح سلیقه مخاطبان خود شده است.
- مهدی فرجی مدیر شبکه یک هم تاکید کرد مجموعه "سقوط یک فرشته" را بر اساس حدیثی از امام صادق(ع) ساختند.
- محمدرضا خسروی بازیگر نقش جیرانی در برنامه "خنده بازار" اعلام کرد این برنامه در لبه تیغ درست حرکت کرده است.
- محسن حبیبی مدیر گروه معارف شبکه دو اعلام کرد به مردم آموزش میدهیم که چگونه میتوان در عین دینداری شاد بود
- روبرت صافاریان با بیان سه مشکل انحصار، اقتصاد و خط قرمز در مستند سازی برای تلویزیون، خاطرنشان کرد: اگر این مسائل از بین برود، راه برای مستندسازان در شبکهی مستند باز خواهد شد.
- علی سیفی مدیر رادیو مهارت اعلام کرد پخش آزمایشی برنامههای این شبکه از مهر ماه شروع میشود. وی گفت: به دلیل این که 18 استان، به سیستم پخش دیجیتال مجهز شدهاند، حدود 40 درصد استانهای کشور یعنی تقریبا 30 میلیون نفر، قابلیت دریافت برنامههای رادیو مهارت را در پخش آزمایشی این رادیو خواهند داشت.
وی افزود: به دلیل این که زیرساختهای خوبی برای رادیو مهارت فراهم شده است، از همان ابتدا حتی در بخش آزمایشی به صورت 24 ساعته برنامه پخش خواهیم کرد.
- هفته گذشته مرتضی تمدن استاندار تهران از صدا و سیما انتقاد کرد. وی گفت: صدا و سیما اطلاعرسانی درباره پروژهها و اقدامات عمرانی تهران انجام نمیدهد.
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- علی بخشیزاده، مدیر شبکه دو دو هفته گذشته از برنامههای معارفی ماه رمضان همچون "شبهای روشن"، "هدهد" و ... تقدیر به عمل آورد.
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- هفته گذشته برای دومین هفته پیاپی مخاطبان برنامه "90" پایانبندی این برنامه را ندیدند. عادل فردوسیپور که علاوه بر اجرا، وظیفه تهیهکنندگی این برنامه را هم بر عهده دارد، در این زمینه گفت: هنوز از این اتفاق "شوکه" است.
-ابوالقاسم ناصری مدیر گروه مستند شبکه یک معتقد است: راهاندازی شبکه مستند امکان رقابت در همه شبکهها را فراهم کرده است.
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