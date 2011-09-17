احمد نثاری مدیرعامل موسسه انتشار ت امیرکبیر که چندی پیش به نمایندگی از این موسسه در نمایشگاه کتاب مسکو شرکت کرده بود در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: موسسه انتشارات امیرکبیر در راستای تعاملات بین‌المللی خود از 2 سال گذشته با برخی از موسسات نشر در روسیه ارتباطات و همکاری خوبی را آغاز کرده است. علت این موضوع نیز وجود زمینه‌های مشترک برای همکاری میان ما با آنها و ظرفیت بازار کتاب روسیه که می‌تواند میزبان آثار ایرانی باشد، است.

وی ادامه داد: به اعتقاد من راه تعامل بین‌المللی نشر ایران تنها ارتباط موسسات نشر با یکدیگر است و نه اینکه ناشر بخواهد به تنهایی خودش را به یک فرهنگ و یا کشور دیگر ارائه کند. شیوه ارتباطات دوسویه در حوزه نشر برقراری ارتباط میان ناشران با یکدیگر است تا مخاطب هدف و اثری که می‌توان با آن ارتباط برقرار کرد به خوبی شناخته شود که خوشبختانه در ارتباط با ناشران ایرانی و روس این الگو در دست اجراست.

نثاری در ادامه با اشاره به استقبال روزافزون مدیران نشر روسیه از ترجمه آثار ایرانی، افزود: در نمایشگاه امسال سه کتاب شاخص از ادبیات ایران به زبان روسی ترجمه و معرفی شد که عبارت بودند از حکیم عمر خیام نوشته دکتر علی‌اکبر ولایتی، کارنامه اسلام مرحوم عبدالحسین زرین‌کوب و نیز گلستان سعدی.

آذریزدی مسافر روسیه، پوشکین مسافر ایران

وی همچنین از مذاکرات این موسسه برای ترجمه هشت عنوان اثر دیگر از این موسسه به زبان روسی خبر داد و گفت: مجموعه «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب» زنده‌یاد مهدی آذریزدی در دست ترجمه به روسی است و همچنین قرارداد ترجمه تعدادی از آثار شاخص بخش کودک و نوجوان موسسه (شکوفه) نیز بسته شده است.

مدیرعامل موسسه انتشارت امیرکبیر همچنین با اشاره به همکاری انتشارات ووچه مسکو گفت: در این سفر قرار شد با سفر هیئت روسی از این موسسه به تهران زمینه ترجمه برخی از آثار حوزه تاریخ‌نگاری جنگ تحمیلی به زبان روسی و نیز برخی آثار مستند در حوزه دفاع مقدس در روسیه فراهم شود.

نثاری در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به ترجمه برخی از آثار ادبیات روسیه به فارسی در راستای تعامل دو جانبه اشاره کرد و گفت: آثار شعرای روس از جمله پوشکین و نیز برخی از آثار نوینسدگان روس با موضوعات و نگاه‌های ویژه عرفانی و بررسی خاستگاه آنها به زبان فارسی ترجمه و از سوی امیرکبیر منتشر خواهد شد. همچنین قرار شده برخی از آثار ادبیات تاریخی روسیه نیز برای ترجمه به ایران ارسال شود تا ما برای ترجمه آنها نظر خود را اعلام کنیم.

ادبیات داستانی ایران هم شاید به زبان روسی ترجمه شود

نثاری همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا اثری از حوزه ادبیات داستانی نیز به زبان روسی ترجمه خواهد شد، گفت: در این رابطه ما به ناشر روس پیشنهاد دادیم که برخی از آثار ادبیات داستانی معاصر کشورمان را برای ترجمه به آنها معرفی کنیم و در حوزه شعر نیز به همین صورت عمل خواهد شد که بعنوان مثال سهراب سپهری یکی از گزینه‌های جدی ما در این رابطه است. البته این موضوع نیز دوطرفه است. هرچند که در موسسه انتشارات امیرکبیر در حال حاضر هم آثار شاخصی در حوزه ادبیات روسی ترجمه و منتشر شده است ولی در مجموع به دنبال این موضوع هستیم که به یک نگاه مشترک در این زمینه برسیم.

وی در ادامه فضای عمومی نمایشگاه کتاب مسکو را در سالجاری از حیث فرهنگی بسیار مستعد و مناسب ارزیابی کرد و گفت: من واقعا ندیدم که جریان‌های معارض با نظام و یا جریان‌های فکری و سیاسی مخالف با ایران در نمایشگاه حضور داشته و یا فشاری از ناحیه حضور ما بر جو نمایشگاه وارد کنند. در نمایشگاه آنچه بیش از پیش حاکم بود ادبیات و تاریخ بود که مورد علاقه خود روس‌ها نیز هست.

نثاری در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه آثار ایرانی و روسی به صورت ارائه کپی‌ رایت در دست ترجمه قرار می‌گیرند، بیان کرد: ما در این زمینه چاره‌ای نداریم جز اینکه دست به عصا راه برویم هرچند که می‌دانیم در سطح وسیع این موضوع برای ما مشکلاتی ایجاد خواهد کرد اما در حال حاضر و در راستای تعاملات دو جانبه آثار ایرانی به صورت فروش حق رایت به ناشر روس واگذار می‌شود و ناشر روس نیز حق رایت آثار خود را به ما واگذار می‌کند.

وی در پایان تاکید کرد: راه حضور بدنه جاری نشر ایران در بازارهای جهانی چیزی جز ایجاد ارتباط با بدنه نشر سایر کشورهای نیست و رفتن به سراغ بخش دولتی در این زمینه به ما کمکی نخواهد کرد.