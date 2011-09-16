تقاضا برای خروج خانه شیخ بهایی از فهرست آثار ملی/ ثبت جهانی دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته خبر رسید که مالک خانه تاریخی شیخ بهایی قصد دارد این خانه را از فهرست آثار ملی خارج کند. وی در این باره گفت: بیش از سه سال است که به سازمانهای میراث فرهنگی و گردشگری و آب و فاضلاب اصفهان در مورد رطوبت و خرابی این خانه هشدار داده‌ایم اما این سازمانها هیچ اقدامی انجام نداده اند به همین دلیل خواستار خروج این اثر از فهرست آثار ملی هستم. این درحالی که براساس قانون، سازمان میراث فرهنگی حامی افرادی است که خانه تاریخی آنان در فهرست آثار ملی به ثبت ملی رسیده است!

به گفته جلالی، در حال حاضراین خانه تاریخی وضعیت بسیار بدی دارد و تمامی دیوارهایش خیس و مرطوب است و بخشهایی نیز خراب شده است.

تجاوز به حریم مسجد جامع یزد/ مغازه‌ها تا ورودی مسجد پیش رفتند!

مغازه داران بومی اطراف مسجد جامع یزد با پیشروی به سمت در ورودی مسجد، باعث ایجاد خدشه در حریم ثبت شده این بنای تاریخی شده اند.

مدتهاست که مغازه های اطراف مسجد جامع یزد، حریم این اثر تاریخی ثبت شده در فهرست میراث ملی را خدشه دار کرده اند و با پیشروی تا ورودی این مسجد و جلو آمدن از ردیف مغازه های بازارچه، برای جلب توجه بیشتر اجناس داخل مغازه در نظر گردشگران تلاش می کنند.

محسن حاجی سعید، عضو انجمن دوستداران میراث فرهنگی استان یزد با تایید این مطلب به خبرنگار مهر گفت: سازمان میراث فرهنگی و اوقاف و امور خیریه نیز هیچ واکنشی نشان نمی دهد و مغازه داران نیز فضای نازیبایی را در بخش ورودی مسجد با چیدن اجناسشان در بیرون از مغازه های وقفی خود بوجود آورده اند.

ستاد تسهیلات سفر در خواب تابستانی!

چندسالی از راه اندازی ستادی با عنوان تسهیلات سفر توسط معاونت گردشگری می‌گذرد. کارشناسان معتقدند در تابستان امسال در پی تغییرات مداوم مدیران و معاونتهای سازمان میراث فرهنگی تنها نامی از این ستاد و سفرهای خودجوش مردمی باقی مانده است.

یک استاد دانشگاه هم در این باره گفت: مسئولان سازمان میراث فرهنگی یکی از وظایف ستاد تسهیلات سفر را نظارت بر مراکز گردشگری عنوان کرده بودند اما متاسفانه امسال تنها نکته ای که اصلا به آن توجه نمی شود؛ نظارت بر خدمات و برخورد با متخلفان است.

متولیان دولتی بسته‌های حمایتی گردشگری را بدهند

علی اصغر رضایت، رئیس جامعه هتلداران استان اصفهان با بیان اینکه متولیان، بسته های حمایتی درباره هدفمندی و افزایش حاملهای انرژی را به فعالان گردشگری بدهند گفت: اگر ارائه بسته های حمایتی محقق نشود، هتلها با وضعیت بدی مواجه می شوند زیرا باید بین درآمد و هزینه آنها تناسب و تقارن وجود داشته باشد.

عمر کوتاه مدیران فرصت حمایت از برند گردشگری را نمی‌دهد

این هفته دبیر سمینار برند گردشگری درباره حمایت دولت و سازمان میراث فرهنگی از ساخت برند گردشگری ملی، گفت: از مدیرانی که فقط چند ماه روی صندلی مدیریت می نشینند چه توقعی می توان برای برندسازی داشت.

فرزاد مقدم دبیر سمینار و جشنواره برند گردشگری با اعلام اینکه برند مفهوم ذهنی است بیان کرد: چیزی که در گردشگری به صورت اصل مطرح هست این است که اگر ذهنیت انسانها را شکل ندهید افکار و انسانها راجع به آن نظر می دهند.

ساخت ماکت ریزکاری شده غار ثور با مروارید و عقیق

هنرمند برگزیده ملی در رشته ریزکاری، ماکتی تجسمی و تشبیهی از غار ثور با بدنه ای از جنس چوب و سنگهایی از جنس عقیق و یوناکیت با رنگهای متنوع ساخته است.

منوچهر روشن‌روان هنرمند صنعت کار در خانواده‌ای هنرپرور دیده به جهان گشود. پدرش که جواهرسازی ماهر بود از همان ابتدا به استعداد و ذوق سرشار هنری و دقت‌نظر فوق‌العاده‌اش پی برد واو را با ظرایف و دقایق هنر جواهرسازی و شناخت جواهرات قدیمی و دیگر آثار ارزنده هنری آشنا کرد.

وی که در جشنواره صنایع دستی به عنوان هنرمند ملی شناخته شده، از سه سال پیش به ترغیب اهل ‌نظر به ‌صورت جدی برای برپایی نمایشگاهی بدیع با بهره‌گیری از همه دستمایه‌های هنری آموخته به خلق آثاری تلفیقی از هنر"خطاطی ریزنگاری"، جواهرسازی، طراحی و نقاشی پرداخت که حاصل آن 97 قطعه اثر ارزشمند هنری است.

عرضه صنایع دستی در کارتن و پاکتهای سیگار!

نمایشگاه صنایع دستی کشورهای عضو اکو با حضور سفرا و هنرمندان خارجی برگزار شد این در حالی است که هنوز مشکل بسته‌بندی این صنایع حل نشده و عرضه آنها در جعبه‌های شیرینی و پاکت سیگار دیگر به ماجرایی تکراری شده است.

صنایع دستی ایران که مسئولان سازمان میراث فرهنگی آن را سفیر معرفی هنر ایران می خوانند، با حضور جمعی از هنرمندان ایرانی و خارجی و سفرای 9 کشور در نمایشگاه صنایع دستی کشورهای عضو اکو از روز بیستم تا 26 شهریور ماه در خراسان شمالی در معرض نمایش و فروش گذاشته شد این درحالی است که صنایع دستی ایرانی بسته بندی مناسبی ندارند به طوری که همواره ظروف خاتم کاری و میناکاری در جعبه های شیرینی، گلیم، جاجیم، شعربافی، سوزن دوزی و ... داخل کیسه پلاستیک، سنگ های فیرزوه، عقیق و جواهرات در داخل پاکت سیگار، تابلوهای نفاشی و خوشنویسی داخل کاغذ روزنامه و ... ارائه شد.

آسیب داربست‌های فلزی به حریم بصری مسجد جامع شوشتر

نصب داربستهای فلزی در فضای باز مسجد جامع شوشتر نه تنها حریم بصری این اثر متعلق به دوره صدر اسلام را خدشه‌دار کرده است بلکه باعث شده فشارهای ناشی آن بر دوش دیوارهای مسجد سنگینی کند.

سایبان فلزی نصب شده در سمت شمال و جنوب فضای باز مسجد جامع شوشتر که برای ایجاد مصلی کار گذاشته شده باعث بوجود آمدن مشکلات عدبده ای برای این اثر ثبت شده در فهرست میراث ملی شده است.

خم شدن پایه‌های موجود در مسجد به سوی این سایبان به دلیل وارد کردن فشار بسیار زیادی است که از سوی این سازه فلزی به اثر تاریخی و ثبت وارد شده است.

میراث معنوی "دفاع مقدس" ثبت جهانی می شود

سازمان میراث فرهنگی قصد دارد پس از ثبت ملی میراث معنوی "دفاع مقدس" این میراث معنوی را با اصلاحیه‌ای در کنوانسیون 2003 میراث معنوی یونسکو، جهانی کند.

با ارائه پیشنهاد به یونسکو و الحاق آن به کنوانسیون 2003، مفاهیم دفاع مقدس برای همه در سراسر نقاط جهان به‌عنوان یک میراث معنوی، ماندگار و پایدار خواهد شد.

انتقاد از تعطیلی بناهای تاریخی بعد از مرمت

یک کارشناس معماری با بیان اینکه اگر بنایی مرمت می‌شود باید در راستای باز زنده سازی باشد گفت: بیشتر بناها یک سال به بهانه مرمت تعطیل می شوند و بعد از آن نیز کاربری خاصی ندارند و درشان بسته است.

مهدی پارسایی گفت: اگر سازمان میراث فرهنگی خانه ای را می خرد باید آن را احیا کند تا دوباره این خانه به چرخه حیات برگردد.

جذب گردشگران چینی به ایران

کمیته ویژه‌ای برای توسعه فرصتهای جذب گردشگر از کشور چین در سازمان میراث فرهنگی تشکیل شد تا با برنامه‌های تبلیغاتی و بازاریابی خود زمینه را برای فعالیت‌ هر چه بهتر بخش‌های خصوصی فراهم کند.

این کمیته تخصصی درصدد است در آینده نزدیک با اجرای برنامه‌هایی در استان‌های پرجمعیت چین از جمله استان سین کیانگ که جزء استان‌های مسلمان نشین این کشور است مردم چین را با جاذبه‌های گردشگری کشورمان بیش از گذشته آشنا کند.