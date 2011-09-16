فراهم شدن تسهیلات ادامه تحصیل برای برگزیدگان المپیاد علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدعلی محققی روز گذشته در مراسم اختتامیه سومین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی افزود: موجباتی فراهم می شود که هیچ کدام از این دانشجویان برگزیده از ادامه تحصیل بازنمانند.

وی المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی را محلی برای تقویت روحیه همکاری و مهارت های ارتباطی برشمرد و گفت: شناسایی استعدادهای درخشان قدم اول برای رسیدن به اهداف نقشه جامع علمی و سند چشم انداز است.

محققی یکی از شاخص های مطلوب دانشگاه را محیط انتقادی دانست و گفت: انتقاد سالم، اخلاقی و منطقی و متکی به توان علمی در این المپیاد وجود داشت و اگر فضا راکد و بدون انتقاد بود باید تردید می کردیم چرا که ویژگی رقابت علمی این است که به اهداف بالاتر برسیم.

وی با اشاره به نتایج تیم های دانشگاهی در سومین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی، گفت: در این دوره 23 مرکز دانشگاهی رتبه کسب کرده اند و نشان می دهد که رقابت صرفاً در دانشگاههای تیپ یک نبوده است و دانشگاههای مناطق محروم در این دوره درخشش داشته اند.

معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: دانشگاهها و دانشجویان باید در دوره های بعدی در طیف های وسیع تری شرکت کنند تا تمام رشته های علوم پزشکی در این رقابت حضور پیدا کنند. همچنین حیطه های علمی وسیع تر، مورد نیازتر و نوآورانه تر به حیطه های المپیاد اضافه شود.

محققی همچنین به مشارکت اعضای هیئت علمی در این دوره از المپیاد اشاره کرد و گفت: دبیرخانه دائمی المپیاد به جلب مشارکت طیف وسیع تری از اعضای هیئت علمی پرداخته است تا تعداد بیشتری در جریان داوری شرکت کنند.

به گزارش مهر، سومین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در روزهای 18 تا 24 شهریورماه برگزار شد.