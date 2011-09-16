به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور با انجام بازی های باقی مانده پیگیری شد که در یکی از این دیدارها، تیم ماشین سازی تبریز موفق شد در خانه شهرداری یاسوج با یک گل به برتری برسد.

تنها گل این دیدار با ضربه تمام کننده رسول علیزاده در دقیقه 82 به ثبت رسید. این گل حاصل هنرنمایی رسول خطیبی بود که فقط 30 دقیقه پایانی را در زمین بازی حضور داشت.

رسول خطیبی در فصل جاری علاوه بر بازی کردن برای ماشین سازی، به عنوان نفر اول کادر فنی مسئولیت هدایت این تیم را نیز عهده دار خواهد بود.

ماشین سازان با این برد، فصل جدید لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور را با یک سه امتیاز شیرین خارج از خانه آغاز کردند تا از همین ابتدا زنگ خطر را برای سایر مدعیان به صدا درآورند.

پیروز سیف اله پور داور این مسابقه، حامد ریاحی سنگربان تیم ماشین سازی تبریز را به همراه مهرداد ابتدایی و صمد عسگری از تیم میزبان با کارت زرد جریمه کرد.

تیم فوتبال ماشین سازی تبریز در هفته دوم این پیکارها نیز میهمان خواهد بود که بر اساس برنامه، این تیم بایستی در خانه تیم نفت مسجد سلیمان مصاف داشته باشد.

نفت مسجد سلیمان در هفته اول برابر تیم تربیت یزد تن به شکست دو بر یک داده است.