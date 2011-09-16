یک زن نخست وزیر دانمارک شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، خانم "هله تورنینگ اشمیت" نماینده سوسیال دموکرات های دانمارک به عنوان نخست وزیر جدید این کشور انتخاب شد.

انتخاب وی پس از شکست راست های افراطی دانمارک که به مدت 10 سال حکومت را در این کشور دردست داشتند اتفاق افتاد.

بر اساس این گزارش، اشمیت مامور تشکیل دولت اتئلافی شده و قول داده قوانین مهاجرتی سختگیرانه را تغییر داده و سیاستهای مالیاتی و هزینه ‌های عمومی را اصلاح کند.

انتظار می رود که اشمیت با کمک سه حزب دیگر لیبرال و چپگرای دانمارک اقدام به تشکیل دولت جدید این کشور کند.

"هله تورنینگ اشمیت" نخست وزیر دانمارک

دانمارک به عنوان یکی از کشورهای اتحادیه اروپا که از واحد پول یورو استفاده نمی‌کند، در حال حاضر با رکود اقتصادی شدیدی روبروست.

این کشور از جنگ جهانی دوم تاکنون با چنین رکودی مواجه نبوده است. بحران اقتصادی سبب شده که مازاد مالی به کسری بودجه تبدیل شود و تصور می‌ شود که این کسری در سال آینده معادل ۴.۶ درصد تولید ناخالص داخلی باشد.

هله تورینگ اشمیت، رهبر مخالفان، راسموسن ( نخست وزیر سابق ) را متهم کرد که با اعمال سیاستهای غلط باعث افزایش کسری بودجه شده است.

به نوشته گاردین، پیروزی اشمیت در انتخابات دور از انتظار بود از همین رو ممکن است کابینه ائتلافی وی، دولتی شکننده باشد.