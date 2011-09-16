تخریب مرتضی گرد راه چاره بحران اجتماعی نیست

مجید ابهری در گفتگو با خبرنگارمهر با یادآوری تخریب محله خاک سفید تهران گفت: هنگام تخریب خاک سفید به کسانی که مشغول تخریب بودند گفتم تخریب این مکان مشکلی را از جامعه ما حل نمی کند بلکه ویروسهای اجتماعی را در سر تاسر تهران منتشر می کند.



وی ادامه داد: متاسفانه آن روز کسی به حرف من گوش نداد و خاک سفیدها مانند قارچهای سرطانی اطراف تهران و شهرهای بزرگ را گرفته اند.

این آسیب شناس اجتماعی با اشاره به اینکه در ابتدای بزرگراه آزادگان شهرکی به نام مرتضی گرد و پلائین دوقلوهای ناهنجاری خودنمایی می کنند گفت: خرده فرهنگهای مختلف از کرد و ترک و افغانی بلوچ و فیوج همه و همه در محلات کج و موج این منطقه زندگی می کنند.

این استاد دانشگاه افزود: خانه که نمی توان به آنها گفت بلکه کاردستیهایی که با وزش باد سهمگینی تمام آجرهای آن به روی هم می ریزد. مرتضی گرد مرکز تولید و گسترش انواع آسیبهای اجتماعی است، از کف زنها و قاچاق چیان فیوج گرفته تا جاعلان اسکناس، چک پول و شناسانامه .

ابهری ادامه داد: دختران فراری و تولید کنندگان شیشه و کراک و انواع مواد مخدر، توزیع کنندگان مواد در مرتضی گرد جمع شده اند اما تخریب این منطقه راه چاره نیست. این منطقه همچون دمل چرکی است که اگر زودتر به آن نیشتر نزنند عفونتش سر تا سر پیکره شهر را می گیرد.

این جامعه شناس معتقد است: این بافتهای جغرافیایی به محل امنی برای خلاف کاران و اختفای آنها تبدیل شده است. اغلب دزدهای اتومبیل در کوچه های این محله به خردید و فروش لوازم دزدی مشغولند.



ابهری با بیان اینکه خانه های مرتضی گرد به دو گروه تقسیم می شود ساکنین اصلی و قدیمی گفت: گروهی از اینها افراد گردن کلفتی هستند که زمینهای وقفی را با اندکی مصالح چیزی به نام خانه ساخته و به دیگران فروخته و یا اجاره می دهند. گشتهای شهرداری نیز حریف این خانه سازها نمی شوند و مورد هجوم و کتک کاری قرار می گیرند.

وی ادامه داد: بچه های ساکن این منطقه نیاز به واکسینه شدن دارند و مبتلا به بیماریهای پوستی و انگلی و گوارشی هستند. متاسفانه 80 درصد ساکنان این محله معنای واکسیناسیون را نمی دانند و اگر زودتر به فکر مرتضی گرد نباشیم به بحرانی اجتماعی بدل می شود.