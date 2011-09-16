صعود نفت تهران به رده دوم جدول/ موسوی و انصاریفرد به مجیدی نزدیک شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین هفته از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از عصر پنجشنبه با برگزاری چهار دیدار آغاز شد که طی آن تیم‌های سایپای البرز، صنعت نفت آبادان و نفت تهران مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و جدال تیم‌های راه آهن شهرری و فجرسپاسی شیراز با نتیجه تساوی یک بریک به اتمام رسید.

- نتایج دیدارهای روز نخست از هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* راه آهن شهرری یک - فجر شهیدسپاسی شیراز یک

گل‌ها: بهادر عبدی (50) برای راه آهن و ایوب کلانتری (89) برای فجرسپاسی

* سایپای البرز 4 - مس کرمان 2

گل‌ها: امین منوچهری (2)، عباس محمدرضایی (69)، کریم انصاری‌فرد (72) و روزبه شاه علی دوست (3+90) برای سایپا و علیرضا لطیفی (31 - گل به خودی) و مهرداد پولادی (49) برای مس کرمان

* ملوان بندرانزلی یک - صنعت نفت آبادان 2

گل‌ها: علیرضا رمضانی (3+45 - پنالتی) برای ملوان و میثم امیری (76) و فونیکه سی (5+90) برای صنعت نفت آبادان

* تراکتورسازی تبریز یک - نفت تهران 2

گل‌ها: سیدمحسن حسینی (2+90) برای تراکتورسازی و سیدایمان موسوی (51) و علیرضا عزتی (83) برای نفت تهران

- هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با برگزاری پنج دیدار طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

جمعه - 25/6/90

* مس سرچشمه کرمان - صبای قم، ساعت 18:10، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

* پرسپولیس تهران - استقلال تهران، ساعت 18:30، ورزشگاه آزادی تهران

* فولاد خوزستان - شهرداری تبریز، ساعت 20، ورزشگاه تختی اهواز

یکشنبه - 27/6/90

* سپاهان اصفهان - داماش گیلان، ساعت 18:30، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر

* شاهین بوشهر - ذوب آهن اصفهان، ساعت 20:30، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

جدول رده بندی لیگ برتر

تیم بازی برد تساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل امتیاز 1- تراکتورسازی 7 5 - 2 16 10 6+ 15 2- نفت تهران 7 4 2 1 11 7 4+ 14 3- استقلال 6 4 1 1 12 6 6+ 13 4- صبا 6 4 1 1 9 6 3+ 13 5- سایپا 7 3 1 3 11 10 1+ 10 6- ذوب آهن 6 2 3 1 9 8 1+ 9 7- نفت آبادان 7 2 3 2 8 9 1- 9 8- فجرسپاسی 7 2 3 2 7 8 1- 9 9- شاهین 6 2 2 2 6 3 3+ 8 10- سپاهان 6 2 2 2 7 6 1+ 8 11- راه آهن 7 1 5 1 10 10 - 8 12- فولاد 6 2 2 2 6 8 2- 8 13- ملوان 7 1 4 2 9 7 2+ 7 14- پرسپولیس 6 1 3 2 10 10 0 6 15- شهرداری 6 1 3 2 7 12 5- 6 16- داماش 6 1 2 3 4 8 4- 5 17- مس سرچشمه 6 1 1 4 5 13 8- 4 18- مس کرمان 7 - 2 5 8 14 6- 2

انصاری‌فرد و موسوی به صدر جدول گلزنان نزدیک شدند

در پایان روز نخست از هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور سیدایمان موسوی، مهاجم تیم نفت تهران و کریم انصاری‌فرد، گلزن تیم نفت تهران موفق به گلزنی شدند تا با پنج گل‌زده به فرهاد مجیدی، صدرنشین شش گله جدول گلزنان نزدیک شوند.

جدول گلزنان لیگ برتر:

6 گل:

فرهاد مجیدی (استقلال تهران)

5 گل:

کریم انصاری‌فرد (سایپای البرز) و سید ایمان موسوی (نفت تهران)

4 گل:

رضا نوروزی (فولاد خوزستان)، سیدمحسن حسینی (تراکتورسازی) و جواد کاظمیان (پرسپولیس تهران)

3 گل:

محمدحسین ابراهیمی (تراکتورسازی تبریز)، علی کریمی (پرسپولیس)، عباس محمدرضایی (سایپای البرز)، روح الله عرب (صنعت نفت آبادان)، امید ابراهیمی (سپاهان)، امید عالیشاه (راه آهن شهرری)، منصور تنهایی (شاهین بوشهر)، علی سامره (مس سرچشمه) و جلال رافخایی (ملوان بندرانزلی)

2 گل:

بهادر عبدی، علیرضا عباسفرد و حسین کاظمی (راه آهن شهرری)، عبدالکریم اسلامی و میلاد سلیمان فلاح (صبای قم)، هوگو ماچادو و ایگور کاسترو (ذوب آهن اصفهان)، سعید دقیقی و میثم بائو (شهرداری تبریز)، احسان حاجی صفی (تراکتورسازی تبریز)، فابیو جانواریو (سپاهان اصفهان)، مجتبی زارعی (نفت تهران)، اسماعیل شریفات (استقلال تهران)، مهرداد پولادی (مس کرمان)، بختیار رحمانی (فولاد خوزستان)، فونیکه سی (صنعت نفت آبادان)، مهدی نظری (فجرسپاسی شیراز) و مهدی دغاغله (ملوان بندرانزلی)

یک گل:

فلاویو لوپز، احمد آل نعمه امیرحسین صادقی، فردین عابدینی، سیاوش اکبرپور، اشپیتیم آرفی و فرزاد آشوبی (تراکتورسازی تبریز)، محسن بیاتی نیا، لئوناردو باربوس، جورج مورات، مصطفی سیفی و فرزاد حسین خانی (مس کرمان)، ایوب کلانتری، عباس کاظمیان، حمید جوکار، محمدرضا پورمحمد و مهدی رجب‌زاده (فجرسپاسی شیراز)، مجتبی جباری، ولید علی، میلاد میداودی و آرش برهانی (استقلال تهران)، علیرضا رمضانی، محمد نزهتی، علی جراح کار و زوران زلاتکوسکی (ملوان بندرانزلی)، سیدمحمد حسینی، پیام صادقیان، اسماعیل فرهادی و محمد قاضی (ذوب آهن اصفهان)، علیرضا عزتی، محمدحسین مهرآرا، مصطفی مهدوی و رضا معقولی (نفت تهران)، محمد غلامی، جهانگیر عسگری، محمد آبشک و علیرضا نظیف کار (داماش گیلان)، ایوان پتروویچ، محسن حمیدی و میثم منیعی (شاهین بوشهر)، جعفر بذری، محمدرضا زینال خیری و وریا غفوری (شهرداری تبریز)، مرتضی کاشی، اکبر صادقی، محسن بیات و رضا عنایتی (صبای قم)، رضا نورمحمدی، محمد نصرتی و حسین بادامکی (پرسپولیس تهران)، روزبه شاه علی دوست، امین منوچهری و مهدی خیری (سایپای البرز)، مصطفی صبری، لئون پاجاچیان و میثم امیری(صنعت نفت آبادان)، احمد جمشیدیان و عماد محمدرضا (سپاهان اصفهان)، مسلم فیروزآبادی و نناد برونویچ (مس سرچشمه) و میرهانی هاشمی (راه آهن شهرری)

جدول گلزنان خارجی لیگ برتر:

2 گل:

هوگو ماچادو و ایگور کاسترو (ذوب آهن)، فونیکه سی (صنعت نفت آبادان) و فابیو جانواریو (سپاهان اصفهان)

یک گل:

لئاندرو باربوس و جورج مورات (مس کرمان)، اشپیتیم آرفی و فلاویو لوپز (تراکتورسازی تبریز)، لئون پاجاچیان (صنعت نفت آبادان)، عماد محمدرضا (سپاهان اصفهان)، نناد بروونویچ (مس سرچشمه)، ایوان پتروویچ (شاهین بوشهر)، زوران زلاتکوسکی (ملوان بندرانزلی) و ولید علی (استقلال تهران)