عملیات اجرایی مؤسسه پژوهشی طلاب کشور در رودهن آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنج شنبه مراسم کلنگ زنی نخستین و بزرگترین مجتمع آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، رفاهی و علمی طلاب کشور در بخش "مهرآباد" شهر رودهن از توابع شهرستان دماوند با حضور مسئولان استانی، شهرستانی و جمعی از علما و فضلای برجسته کشور برگزار شد.
اولین و بزرگترین اردوگاه علمی، پژوهشی و تفریحی طلاب کشور در زمینی به مساحت 105 هکتار احداث می شود.
در این مراسم استاندار تهران، فرماندار و امام جمعه دماوند، نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی و ... حضور داشتند.
وجود چنین اردوگاهی سبب ایجاد زمینههای لازم برای توسعه فرهنگ غنی اسلامی در مناطق مختلف شمال شرق استان تهران میشود.
این مرکز در آینده ای نزدیک به قطب علمی اسلامی بسیار مجهز در راستای گسترش مسائل فرهنگی، علمی و پژوهشی اسلامی و برگزاری سمینارهای مختلف در مورد مسائل اسلامی و اهل البیت(ع) مبدل خواهد شد.
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