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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۵۴

عملیات اجرایی مؤسسه پژوهشی طلاب کشور در رودهن آغاز شد

عملیات اجرایی مؤسسه پژوهشی طلاب کشور در رودهن آغاز شد

رودهن - خبرگزاری مهر: عملیات اجرایی مؤسسه پژوهشی علمی و فرهنگی طلاب کشور با حضور آیت‏الله العظمی مکارم شیرازی در رودهن آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنج شنبه مراسم کلنگ زنی نخستین و بزرگترین مجتمع آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، رفاهی و علمی طلاب کشور در بخش "مهرآباد" شهر رودهن از توابع شهرستان دماوند با حضور مسئولان استانی، شهرستانی و جمعی از علما و فضلای برجسته کشور برگزار شد.

اولین و بزرگترین اردوگاه علمی، پژوهشی و تفریحی طلاب کشور در زمینی به مساحت 105 هکتار احداث می ‌شود.

در این مراسم استاندار تهران، فرماندار و امام جمعه دماوند، نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی و ... حضور داشتند.

وجود چنین اردوگاهی سبب ایجاد زمینه‌های لازم برای توسعه فرهنگ غنی اسلامی در مناطق مختلف شمال شرق استان تهران می‏شود.

این مرکز در آینده ای نزدیک به قطب علمی اسلامی بسیار مجهز در راستای گسترش مسائل فرهنگی، علمی و پژوهشی اسلامی و برگزاری سمینارهای مختلف در مورد مسائل اسلامی و اهل البیت(ع) مبدل خواهد شد.

کد مطلب 1408883

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