به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه‌ 7جلدی «آذرک» نوشته مسلم ناصری به زودی از سویژ نشر افق برای نوجوانان و در گونه داستان‌های فانتزی روانه بازار می‌شود.

داستان‌های این مجموعه، با شخصیت محوری آذرک حول اتفاقاتی می‌چرخند که به نحوی وی را به سرزمین جادویی و سرنوشت غیرقابل پیش‌بینی‌اش هدایت می‌کنند.

درونمایه داستان‌های این مجموعه با عناصر مدرن شکل گرفته است و در کنار لحن صمیمی و نثر روان نویسنده خواننده را با خود تا انتها همراه می‌کند.

مسلم ناصری پیش‌ از این نیز «سورنا و جلیقه آتش» را با همکاری نشر افق منتشر کرده بود. همچنین رمان «مسافر شهرهای بی‌نشان» او نیز پیش از این جایزه‌ کتاب سال را در سال 1383 و کتاب سال مجله‌ سلام ‌بچه‌ها را به دست آورده است.