برگزیدگان سومین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی برگزیدگان بخش انفرادی در مسابقات المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی اعلام شد این دانشجویان در میان 520 دانشجو در چهار حیطه "تفکر علمی در علوم پایه"، "مدیریت در نظام سلامت"، "استدلال بالینی" و "نوآورانه اخلاق پزشکی" حائز رتبه شدند.

فهرست دانشگاههای برتر در مرحله تیمی حیطه های علمی سومین المپیاد دانشجویی کشور

رتبه حیطه استدلال بالینی

موضوع طب سرپایی رتبه حیطه تفکر علمی در علوم پایه

موضوع علوم اعصاب رتبه حیطه مدیریت در نظام سلامت

موضوع حاکمیت بالینی رتبه حیطه نوآورانه

موضوع اخلاق پزشکی 1 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1 دانشگاه علوم پزشکی تهران 1 1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1 دانشگاه علوم پزشکی شاهد 2 دانشگاه علوم پزشکی اهواز 2 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 2 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2 دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی 3 دانشگاه علوم پزشکی تبریز 3 دانشگاه علوم پزشکی شاهد 3 دانشگاه علوم پزشکی تهران 1 3 دانشگاه علوم پزشکی تهران 1 4 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 4 دانشگاه علوم پزشکی کرمان 4 دانشگاه علوم پزشکی کرمان 4 دانشگاه علوم پزشکی همدان 5 دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی 5 دانشگاه علوم پزشکی تهران 2 5 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 5 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 6 دانشگاه علوم پزشکی گیلان 6 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 6 دانشگاه علوم پزشکی تبریز 6 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

سومین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی کشور در چهار حیطه استدلال بالینی با موضوع طب سرپایی، حیطه تفکر علمی در علوم پایه با موضوع علوم اعصاب، حیطه مدیریت در نظام سلامت با موضوع حاکمیت بالینی و حیطه نوآورانه با موضوع اخلاق پزشکی برگزار شد.

اسامی دانشجویان برگزیده مرحله انفرادی ، حیطه استدلال بالینی

رتبه نام دانشجو رشته تحصیلی دانشگاه اول پیام افتخاری میلانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز دوم محمد تقوایی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1 سوم سهند حمیدی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان چهارم لیلا دین پرست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه پنجم منصوره باقری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ششم بهاره ابطحی نائینی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان هفتم عادله یارمحمدی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هشتم سید آرش مهدوی اناری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نهم محمد فخری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دهم مژگان سپهری منش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

اسامی دانشجویان برگزیده مرحله انفرادی، حیطه تفکر علمی در علوم پایه

رتبه نام دانشجو رشته تحصیلی دانشگاه اول حسین فرضی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1 دوم زهرا کارجو پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل سوم نیما شکرریز فومنی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 2 چهارم احمدرضا سرداریان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز پنجم سایه متقی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 2 ششم سهیل اشکانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز هفتم سارا ندری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان هشتم مسعود ناظری دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان نهم پردیس حسینی روز بهانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان دهم مریم شماعی زواره پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اسامی دانشجویان برگزیده مرحله انفرادی ، حیطه مدیریت نظام سلامت

رتبه نام دانشجو رشته تحصیلی دانشگاه اول شهاب حافظی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دوم جواد شاه محمدی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز سوم صادق غفاریان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد چهارم امیر هوشنگ امیدواری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1 پنجم فاطمه مهرآور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان ششم فاطمه عرب نژاد پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان هفتم امین محمدی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1 هشتم طاهره شفقت مدیریت دانشگاه علوم پزشکی شیراز نهم مهران ابراهیمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دهم امید پیرحاجی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اسامی دانشجویان برگزیده مرحله انفرادی، حیطه نوآورانه