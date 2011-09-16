به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان دیدار تیمهای فوتبال سایپا و مس کرمان که با شکست سنگین تیم مس همراه بود، حضور یکی از طرفداران ناراحت تیم مس مقابل رختکن این تیم و حرف های تحریک کننده و کنایه آمیز وی به ارشاد یوسفی باعث شد که این دروازه بان به سمت وی حمله کرده و به درگیری فیزیکی با او بپردازد.

این درگیری باعث شکسته شدن شیشه رختکن تیم مس، پارگی دست تماشاگر معترض و فرار وی با دست خونین به داخل چمن ورزشگاه انقلاب شد تا توسط کادر پزشکی مستقر در ورزشگاه مورد مداوا قرار گیرد.

در نشست خبری پس از بازی وقتی یکی از خبرنگاران از بلاژویچ در خصوص این درگیری پرسید ابتدا وی اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: "من فقط شیشه های شکسته ریخته شده مقابل درب رختکن را دیدیم و نمی دانم چه اتفاقی افتاده است؟" اما پس از آنکه وی با اصرار خبرنگاران مواجه شد که چه تصمیمی در خصوص بازیکن متخلف می گیرید تاکید کرد: "بازیکن وقتی می بازد، تحت فشار قرار می گیرد و در این شرایط طبیعی است که از خود واکنش نشان دهد اما چنین واکنش‌ها و رفتارهایی جایی در تیم من ندارد و با بازیکن متخلف شدیدا برخورد می کنم".

دیدار تیمهای فوتبال سایپا و مس کرمان از هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر با برتری 4 بر 2 تیم سایپا در ورزشگاه انقلاب به پایان رسید.