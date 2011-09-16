به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه شعر«درختان بیتاب»، گزیدهای از سرودههای این شاعر کرمانی از سال 1378 تا سال 1389 را در بر گرفته و در دو فصل «گلهای مریم زود بو بُردند...» و «احساس میکنی که زمین، آسمان شده است» تدوین شده است که فصل نخست به شعرهای اجتماعی و عاشقانه احمدی اختصاص یافته و فصل دوم آن نیز شعرهای آیینی او را تشکیل میدهد.
«درختان بیتاب» در مجموعه سوم «شعر امروز» از سری کتابهای «انتشارات سوره مهر» به همراه 9 مجموعه شعر از 9 شاعر دیگر چاپ و منتشر شده است.
از ویژگیهای سری سوم «شعر امروز» طراحی جلد و صفحهآرایی متفاوت آن است که سعی شده طراحی و صحافی ویژهای برای آن در نظر گرفته شود. در طراحی این مجموعه برای اولین بار در ایران، تلق با کاغذ تلفیق شده و کاغذ جلد برش خورده تا در مجموع با شکل و شمایل خلاقانهای در اختیار مخاطبان قرار گیرد.
گفتنی است آیین رونمایی یادشده با حضور محسن مؤمنی، یوسفعلی میرشکاک، امیرحسین فردی و جمعی از شاعران در آستانه روز شعر و ادب فارسی، ساعت 15 شنبه 26 شهریورماه 90 در تالار اندیشهی حوزه هنری در تهران برگزار میشود.
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