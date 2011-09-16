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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۵۸

«درختان بی‌تاب» رونمایی می‌شود

«درختان بی‌تاب» رونمایی می‌شود

«درختان بی‌تاب» نخستین مجموعه‌ شعر مجتبی احمدی عصر شنبه 26 شهریورماه در تهران رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه‌ شعر«درختان بی‌تاب»، گزیده‌ای از سروده‌های این شاعر کرمانی از سال 1378 تا سال 1389 را در بر گرفته و در دو فصل  «گل‌های مریم زود بو بُردند...» و «احساس می‌کنی که زمین، آسمان شده است» تدوین شده است که فصل نخست به شعرهای اجتماعی و عاشقانه‌ احمدی اختصاص یافته و فصل دوم آن نیز شعرهای آیینی او را تشکیل می‌دهد.

«درختان بی‌تاب» در مجموعه‌ سوم «شعر امروز» از سری کتاب‌های «انتشارات سوره‌ مهر» به همراه 9 مجموعه ‌شعر از 9 شاعر دیگر چاپ و منتشر شده است.

از ویژگی‌های سری سوم «شعر امروز» طراحی جلد و صفحه‌آرایی متفاوت آن است که سعی شده طراحی و صحافی ویژه‌ای برای آن در نظر گرفته شود. در طراحی این مجموعه برای اولین بار در ایران، تلق با کاغذ تلفیق شده و کاغذ جلد برش خورده تا در مجموع با شکل و شمایل خلاقانه‌ای در اختیار مخاطبان قرار گیرد.

گفتنی است آیین رونمایی یادشده با حضور محسن مؤمنی، یوسفعلی میرشکاک، امیرحسین فردی و جمعی از شاعران در آستانه‌ روز شعر و ادب فارسی، ساعت 15 شنبه 26 شهریورماه 90 در تالار اندیشه‌ی حوزه‌ هنری در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 1408900

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