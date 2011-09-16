22 ژن جدید عامل بیماری فشارخون بالا کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، 351 دانشمند از 234 سازمان تحقیقاتی در 24 کشور از اروپا، آسیا، استرالیا و آمریکا با انجام تحقیقاتی بر روی 275 هزار نفر از سراسر دنیا توانستند 22 ژن را شناسایی کنند که بر روی سطوح فشار شریانی اثر می گذارند.

فشار خون بالا یکی از رایج ترین بیماریها در دنیای صنعتی امروز است که به حدود 12 تا 20 درصد از جعیت جهانی آسیب می رساند. اما این بیماری تنها مخصوص بزرگسالان نیست بلکه برپایه تازه ترین تحقیقات، کودکان نیز بسیار بیشتر از پیش بینی ها در معرض خطر توسعه این بیماری قرار دارند.

اضافه وزن، چاقی و فاکتورهای متابولیکی چون دیابت از جمله فاکتورهای مرتبط با فشار خون هستند. فشار خون بالای شریانی، فشار خونی است که در طول فازهای فعالیت قلب از قلب به روی دیواره های شریانی وارد می شود و موجب انقباض و انبساط دیواره ها می شود.

فاز انقباض قلب، ارزش حداکثر فشار و فاز انبساط حداقل فشار خون را نشان می دهد. در افراد مبتلا به فشار خون بالا، این سطح فشار بالاتر از حد نرمال است و به همین دلیل قلب با فشار بیشتری باید خون را به جریان بیندازد که این مسئله در دراز مدت می تواند به رگهای شریانی آسیب وارد کند.

تنها در 5 درصد از موارد، علت فشارخون شناخته شده است که این موارد عبارتند از: داروها، سندرم کان، بیماری مزن کلیه، فئوکروموسیتوما (تومور ناحیه مرکزی غده فوق کلیه) و تنگی شریان کلیوی. این درحالی است که در 95 درصد مابقی هیچ دلیل قابل شناسایی وجود ندارد.

دانشمندان می دانند که رژیم غنی از نمک می تواند احتمال بروز فشارخون بالا را افزایش دهد. به همین دلیل همواره به استفاده از رژیمهای غذایی کم سدیم شامل کلروسدیم (نمک معمولی)، نیترات سدیم و بی کربنات سدیم توصیه می شود.

همچنین غذاهای آماده، غذاهای کنسرو شده و محصولات لبنی مدت دار و غذاهای نیمه آماده و سس نیز از جمله موادی هستند که موجب افزایش فشارخون بالا می شوند.

براساس گزارش نیچر، این کشف جدید می تواند به درک بهتر دلایل ژنتیکی توسعه این بیماری به دانشمندان کمک کند.