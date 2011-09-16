اظهارات تامل برانگیز اردوغان درباره ایران و احتمال سفر به تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد بولتن، "رجب طیب اردوغان" در ادامه گفت: همکاری میان ترکیه و ایران علیه حزب کارگران کردستان ( پ ک ک ) در کوههای شمال عراق ممکن است.

اردوغان همچنین از احتمال دیدار خود با رئیس جمهور ایران در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل خبر داد.

نخست وزیر ترکیه در مورد سوریه نیز گفت : هیچ تنشی میان ترکیه و ایران وجود ندارد اما با این حال ما در برخی موارد موجود در سوریه به تهران هشدار داده ایم. به نظر ما تهران در حال مدارای بیش از حد با حکومت سوریه است. من در این مورد با "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهور ایران تلفنی صحبت کردم و سپس وی یک نماینده به ترکیه اعزام کرد که ما با وی در این باره صحبت کردیم، که تهران پس از این تغییراتی در رفتار خود در قبال سوریه داد.

اردوغان در ادامه گفت: به زودی "هاکان فیدان" رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه را به تهران خواهم فرستاد تا درباره مسائل مهم با مقامات ایران گفتگو کند.

وی در پایان در مورد روابط ایران و ترکیه نیز گفت برنامه هایی برای سفر به تهران دارم.

اردوغان در مورد تاریخ این سفر اظهار نظری کرد.