معاون وزیر راه: همچنان منتظر پاسخ 5 کشور هستیم

احمد مجیدی در گفتگو با مهر درباره آخرین تصمیم گیریها برای ارسال موتور بوئینگ 727 به دیگر کشورها، اظهار داشت: آخرین تصمیم این بوده است که موتورهای شماره یک و 3 به یک کشور مورد تایید برای تست موتورها فرستاده شود که در دنیا تعداد این کشورها به بیش از 5 کشور نمی رسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی این کشورها را دارای صلاحیت بررسی موتورها دانست و گفت: فعلا این کشورها جواب مثبت برای پذیرش این موتورها را به کشور ما ندادند و در حال مکاتبه با آنان هستیم که چنانچه پاسخ دهند انتقال موتورها انجام خواهد شد.

وی با اشاره به توان تخصصی داخل کشور، بیان کرد: چنانچه کشورهای مورد نظر این موتورها را نپذیرند از طریق توان تخصصی داخل کشور آزمایشات لازم برای بررسی موتورها استفاده می شود و به زودی نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.

مجیدی بابیان اینکه مکاتبات بین المللی زمان بر است، افزود: هرچند که توان تخصصی بررسی موتورهای این هواپیما در کشور وجود دارد اما برای اینکه خود را از اتهامات دور کنیم این موتورها به یک کشور دیگر فرستاده می شود.

به گزارش مهر، در 19 دی ماه سال گذشته یک فروند هواپیمای بوئینگ 727 متعلق به شرکت هواپیمایی ایران ایر در نزدیکی شهر ارومیه دچار سانحه شد و در پی آن، 78 نفر از مسافران و کروی پروازی این هواپیما کشته شدند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مدیریت بحران در کشور، بیان کرد: برای آمادگی در مقابل حوادث 4 مرحله پیش بینی شده است که پیشگیری و پیش بینی، آمادگی و مقابله، بازسازی و بازتوانی این مراحل هستند.

وی افزود: وزارت راه پس از وقوع هر حادثه از طریق مسیرهای مختلف و حمل و نقل به حادثه دیدگان کمک می کند و برخی از حوادث هم مانند توفان گنو از قبل پیش بینی می شوند.