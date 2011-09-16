صبای قم با عبور از شهرداری ساوه به صدر جدول لبخند زد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال صبای قم در دیداری حساس از هفته چهارم از دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور با کوله باری از امید به تداوم موفقیت های اخیر به مصاف تیم انتهای جدولی یعنی شهرداری ساوه رفت و در پایان با نتیجه ای پر گل حریف خود را با شکست مواجه کرده و به سومین برد خود در لیگ سیزدهم دست یافت.



سیزدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور از پنجشنبه شب وارد هفته چهارم از نیم فصل نخست خود شد و در یکی از بازی‌های مهم هفته، تیم صبای قم در دیداری خارج از خانه در ساوه مقابل تیم شهرداری به میدان رفت که در پایان با نتیجه پر گل پنج بر سه میزبان خود را با مغلوب کرد.



شاگردان سیدمهدی غیاثی در شرایطی در دومین بازی خارج از خانه خود به میهمانی تیم شهرداری ساوه رفتند که پیش از این یک بار در بازی‌های خارج از خانه مقابل تیم فیروز صفه اصفهان تن به شکست دو بر یک داده بودند اما با روحیه ای مضاعف از برد هفته سوم خود برابر میثاق تهران، در جدال با شهرداری ساوه با انگیزه تر بازی کردند و به برتری پر گل پنج ر سه رسیدند.



صبای قم در این میهمانی، بازی را با روحیه‌ای مناسب آغاز کرد و در همان لحظات ابتدایی بازی توسط بهترین گلزن خود یعنی سعید تقی زاده به گل برتری رسید تا شروع خوبی در این دیدار خارج از خانه داشته باشد اما میزبان بعد از این گل صبا را غافلگیر کرد.



شاگردان رضا عقابی در تیم فوتسال شهرداری ساوه سه دقیقه بعد از پذیرفتن گل از صبای قم، سه بار متوالی دروازه صبا را گشودند تا شوک عجیبی به بازیکنان صبا وارد شود، با این حال صبای قم در لحظات پایانی نیمه نخست توسط محمد کرمانی به گل رسید تا نیمه نخست با برتری سه بر دو به سود تیم شهرداری ساوه به پایان برسد.



در نیمه دوم اتفاقات دیگری در زمین مسابقه رخ داد و طی آن شاگردان سیدمهدی غیاثی منسجم تر از نیمه نخست بازی کردند و نتیجه آن بازی کاملا برتر صبا نسبت به شهرداری ساوه بود که با دو بار گلزنی مجدد سعید تقی زاده و یک گل دیگر از سوی علیرضا وفایی دو بازیکن ملی پوش صبای قم، این دیدار با نتیجه پر گل پنج بر سه به سود صبای قم به پایان رسید.



این پیروزی سبب شد تا صبای قم به سومین پیروزی خود در لیگ سیزدهم دست یافته و در جدول رده بندی نیز 9 امتیازی شود و بدین ترتیب صبای قم صرفنظر از نتایج سایر دیدارها، با چهار پله صعود به مکان دوم جدول رده بندی برود.