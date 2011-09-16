مسکن مهر خبرنگاران گلستان بصورت ویژه پیگیری می شود

حسینعلی خواجه مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر از ارزیابی 693 شرکت تعاونی استان با کمک مرکز آمار ایران خبر داد و افزود: از این تعداد 653 تعاونی مربوط به این اداره کل و مابقی مربوط به تعاونیهای روستایی و عشایری هستند و آمار به دست آمده سهم بخش تعاون استان در اقتصاد ایران خواهد بود.

وی با بیان اینکه فعالترین تعاونیهای استان در بخش صنعت بوده اند گفت: در بحث ساماندهی تعاونیهای اعتباری، تعاونی امید مشهد با وزارتخانه سابق و دستگاه قضایی نامه نگاری انجام شد و مشکل بصورت مسالمت آمیز حل شد.

مدیرکل تعاون گلستان در ادامه به مسکن مهر استان اشاره کرد و گفت: مسکن مهر در گرگان و کردکوی با مشکلات زیادی مواجه بوده است.

وی افزود: در کردکوی قیمت تمام شده به جای 5 میلیون تومان به 12 میلیون تومان رسید اما بهترین ساختمان های کشور در کردکوی ساخته شد و فاز اول با 80 واحد ساخته شد.

مدیرکل تعاون گلستان گفت: در گرگان و سایت ره آهن نیز 5 نعاونی مسکن در حال انجام کار هستند که تعاونی بازنشستگان نیروهای مسلح کمترین مشکل را دارد، ولی یک تعاونی مسکن نگران کننده داریم که هنوز در مرحله فوندانسیون است و مشکلاتش بیشتر از تعاونیهای دیگر است.

وی افزود: تعاونی مسکن بعدی نیز اسکلت بندی را انجام داده است اما به جای10 طبقه 7 طبقه و به جای 70 متر 90 متر می سازد و قیمت از 5 میلیون به 12 میلیون رسیده است.