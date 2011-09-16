پیشگیری از معلولیتها اولویت بهزیستی کرمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عباسی گفت: فعالیتهای گسترده تخصصی و کاملاً علمی بهزیستی کرمان برای پیشگیری از بروز معلولیتها در جنوب استان کرمان با هدف کنترل بروز و شیوع معلولیتها دراین منطقه با قدرت بیشتر ادامه خواهد یافت.

عباسی اظهار داشت: برنامه های پیشگیرانه بهزیستی با هدف پیشگیری از بروز و شیوع معلولیتها و آسیبهای اجتماعی جزو برنامه های اصلی و اولویت دار بهزیستی در کرمان است که شدت انجام آن درجنوب استان کرمان بیشتر است.

وی بیان داشت: اقدامات و فعالیتهای پیشگیرانه بهزیستی در جنوب استان کرمان همانند دیگر فعالیتها از طریق پنج اداره مستقل بهزیستی در شهرستانهای جیرفت، عنبرآباد، رودبار جنوب، کهنوج، قلعه گنج و منوجان با استفاده از توان تخصصی کلینیک های مددکاری اجتماعی، مراکز مشاوره ژنتیک، پایگاههای دائم و غیر دائم غربالگری شنوایی و بینایی سنجی و همکاری با دستگاههای مرتبط به ویژه مراکز آموزش عالی و آموزش و پرورش انجام می شود.

این مسئول در ادامه به تشریح عملکرد بهزیستی کرمان در حوزه پیشگیری از بروز معلولیتها در جنوب کرمان پرداخت و افزود: از جمله فعالیت های تخصصی صورت گرفته در جنوب استان کرمان می توان به سنجش بینایی، غربالگری شنوایی، مشاوره ژنتیک، اجرای طرح ارتقاء توان ذهنی شیرخواران زیر دو سال اشاره کرد. ‍‍‍‍‍‍‍

عباسی ادامه داد: سنجش بینایی 23 هزار و 718 کودک یک تا شش ساله با هدف تشخیص بیماری تنبلی چشم در 660 پایگاه غیر دائم و 21 پایگاه دائم سنجش بینایی صورت گرفته است.

وی بیان داشت: غربالگری شنوایی پنج هزار و 48 نوزاد زیر سه ماه نیز در دو مرکز شنوایی سنجی انجام شده است.