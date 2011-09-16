همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر اجرایی همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان گفت: این همایش با هدف توجه به نظام سلامت و بهداشت روان کودکان و نوجوانان و راهکارهای عملی گسترش و استقرار آن در کشور، هم‌اندیشی و همکاری پژوهشگران و صاحبنظران رشته‌های مرتبط با حوزه سلامت روان کودکان و نوجوانان و ارائه نتایج پژوهش‌های جدید در حوزه‌‌های مرتبط در دانشگاه علوم پزشکی مشهد و با همکاری انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری ، بیمارستان روزبه دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز تحقیقات نوزادان برگزار می شود.

ابراهیم عبداللهیان اختلالات روانپزشکی کودک و نوجوا ن، نشانه شناسی و تشخیص، آسیب‌شناسی روانی و سبب شناسی، هم ابتلایی، درمان، خدمات بهداشت روانی کودک، روش‌های ارزیابی روانشناختی و روانپزشکی، مسائل قانونی و اخلاقی، مطالعات بین فرهنگی، نظام سلامت و بهداشت روان کودک و نوجوان و بازنگری آموزش روان‌شناسی و روانپزشکی کودک و نوجوان در نظام آموزشی کشور را از جمله محورهای این همایش برشمرد.

دبیر اجرایی همایش با اشاره به اینکه مهلت ارسال مقاله به این کنگره به پایان رسیده است، اظهار داشت: علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این همایش می توانند به پایگاه اطلاع رسانی همایش به نشانی http://www.mums.ac.ir/iccap مراجعه کنند.