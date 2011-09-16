رشد دو رقمی عرضه داخلی و سه رقمی صادرات فولاد

به گزاش خبرگزاری مهر،‌ خدامرداد احمدی با تاکید بر اینکه تا پایان مرداد ماه تولیدکنندگان فولاد در این سازمان همزمان به تامین نیاز داخلی و افزایش حضور در بازارهای خارجی اقدام کردند گفت: در شرایطی که میزان فروش فولاد شرکت های تابعه ایمیدرو در این مدت با متوسط رشد ارزش 26درصدی همراه شد در بخش صادرات نیز شاهد رشد سه رقمی تا مرز 187درصدی بودیم.

به گفته معاون وزیر صنعت،‌ معدن وتجارت، در این مدت بیش از 5میلیون و 777هزار تن انواع محصولات فولادی و فولاد خام وارد بازار مصرف شد که از ارزشی افزون بر 4هزار میلیارد تومان برخورار بود.



درمدت 5 ماهه سال جاری بیشترین حجم عرضه شده توسط فولادسازان ایمیدرو به فولاد خام اختصاص یافته به طوری که بیش از یک میلیون و 776هزار تن انواع شمش به بازار مصرف - که عمدتا مربوط به بورس کالا- است عرضه شد. در این مدت میزان تناژ و ارزش فروش فولاد خام به ترتیب 34 و 55 درصد بیش از رقم 5 ماهه سال 89 بوده است.



احمدی ادامه داد : پس از شمش ‌،محصولات گرم همچون انواع ورق فولادی ،بیشترین میزان عرضه و فروش را داشتند به گونه ای که تا پایان مرداد ماه نزدیک به یک میلیون و 700هزار تن از این محصولات در اختیار بازارهای داخلی قرار گرفت. فروش این محصولات نیز با 18درصد رشد مواجه شده است.



وی افزود: میلگرد و کلاف و سپس تیر آهن رتبه های سوم و چهارم بالاترین میزان فروش را در اختیار گرفتند. درمدت 5 ماه امسال حدود 850هزار تن میلگرد و کلاف و 730هزار انواع تیر آهن به بازار مصرف تزریق شد که به ترتیب رشد 18 و 24درصدی از نظر ارزشی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ثبت رساند.



معاون وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت به آمار صادرات این بخش اشاره کرد و افزود: در این مدت ارزش صادرات فرآورده های فولادی بین 53 تا 187درصد رشد یافت به طوری که در این بخش بیش از 210میلیون دلار انواع تولیدات این بخش به بازارهای خارجی صادر شد.



به گفته رئیس هیئت عامل ایمیدرو ، صادرات میلگرد، محصولات گرم ‌و تیرآهن به ترتیب افزایش 187 ،‌122 و 121درصدی را به ثبت رساندند. میزان تناژ صادرات کارخانه های فولاد در مدت 5 ماهه امسال بیش از 291هزار تن بوده است.

