مسابقات قویترین مردان محلات گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت زورآزمایی با حضور مشتاقان ورزش نمایش قدرت برپا شد.

18 شرکت کننده در 5 زمینه شامل کنده فلزی 90 کیلو، چمدان فلزی 100 کیلو، لاستیک 320 کیلو، حمل سیلندر 80 کیلو و گوی 100 کیلو و میان پا به رقابت نفس گیری پرداختند.

در پایان مجید عباس به عنوان مقام این مسابق دست یافت. حسن زراعی دوم، علی زمانی سوم، ایمان معینی چهارم و رحمت یوسفی پنجم شدند.

در این مسابقه مهدی عباسی نیز به عنوان بازیکن اخلاق انتخاب شد.

در پایان سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان به نفرات اول تا سوم و بازیکن اخلاق جوایز ویژه ای اهدا کرد.

