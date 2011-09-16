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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۰۵

مسابقات قویترین مردان محلات گرگان برگزار شد

مسابقات قویترین مردان محلات گرگان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان به مناسبت گرامیداشت روز گرگان، یک دوره مسابقه قوی ترین مردان محلات گرگان را در سایت ورزشی پارک شهر این شهر برگزار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت زورآزمایی  با حضور مشتاقان ورزش نمایش قدرت برپا شد.

18 شرکت کننده در 5 زمینه شامل کنده فلزی 90 کیلو، چمدان فلزی 100 کیلو، لاستیک 320 کیلو، حمل سیلندر 80 کیلو و گوی 100 کیلو و میان پا به رقابت نفس گیری پرداختند.

در پایان مجید عباس به عنوان مقام این مسابق دست یافت. حسن زراعی دوم، علی زمانی سوم، ایمان معینی چهارم و رحمت یوسفی پنجم شدند.

در این مسابقه مهدی عباسی نیز به عنوان بازیکن اخلاق انتخاب شد.

در پایان سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان به نفرات اول تا سوم و بازیکن اخلاق جوایز ویژه ای اهدا کرد.  
 
کد مطلب 1408915

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