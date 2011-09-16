پخش هفتگی "خنده بازار" از پاییز/ تغییر در سری جدید برنامه

فضلالله شریعتپناهی مدیر گروه اجتماعی شبکه سه در این باره به خبرنگار مهر گفت: سری جدید برنامه "خنده بازار" در فصل پائیز به صورت هفتگی روی آنتن شبکه سه می رود و در واقع گروه خودشان را برای ضبط سری جدید آماده میکنند.
وی در ادامه افزود: همچنین این گروه قرار است برای ایام نوروز 91 یک برنامه متنوع دیگری هم تهیه کنند. در سری جدید آیتمهای این برنامه تغییرات زیادی خواهد داشت.
مدیر گروه اجتماعی شبکه سه بیان کرد: در سری جدید سعی میکنیم بیشتر به موضوعهای اجتماعی بپردازیم تا برنامههای تلویزیون. برنامه "خنده بازار" نسبت به ماه رمضان تنوع بیشتری خواهد داشت.
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