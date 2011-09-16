مراسم گرامیداشت چهارمین سالگرد ارتحال علامه عسکری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم قم برگزار شد، آیت الله جعفر سبحانی از مراجع معظم تقلید، آیت الله ابراهیم امینی و مسئولان دفتر مقام معظم رهبری در قم، حجت الاسلام علی بنایی نماینده مردم قم در مجلس، آیت الله گرامی و علامه سیدسامی البدری موسس موسسه التراث النجف از حاضران در این مجلس بودند که با نثار فاتحه و قرائت قرآن برای روح آن مرحوم طلب مغفرت کردند.



عضو جامعه مدرسین حوزه نیز در این مراسم در سخنانی تجلیل از بزرگان علمی را تجلیل از خدمات آنان به اهل بیت(ع) و معارف تشیع دانست و تاکیدکرد: کسانی مانند علامه عسکری بیش از 40 سال از عمر خود را صرف آموختن و ترویج و نشر معارف اهل بیت(ع) کردند.



آیت الله رضا استادی ادامه داد: اگر اهل سنت اجازه می‌دادند کتب آن مرحوم در کشورهایشان توزیع شود بسیاری از آنان منطق تشیع را می‌پذیرفتند.



وی اظهار داشت: علامه عسکری با وجود آنکه می‌توانست به موضوعات دیگری نیز بپردازد احساس وظیفه کرد و سراغ موضوعات امامت و تشیع رفت و مظلومیت‌های اهل بیت(ع) را به روشی علمی بیان کرد.



گفتنی است علامه سید مرتضی عسکری در سال 1293 شمسی در سامراء در خاندان علم و دانش پرور عریقی متولد شد. پدر بزرگوار ایشان، آیت الله سید محمد حسینی معروف به شیخ الاسلام فرزند آیت الله سید اسماعیل شیخ الاسلام و داماد آیت الله میر محمد شریف عسکری تهرانی معروف به خاتمه ‌المحدثین بود.



وی از ده سالگی به حوزه‌های علوم دینی پای گذاشت، مقدمات و بخش‌هایی از سطوح را در همان شهر تحصیل کرد و در سال 1310 شمسی در عصر مرجعیت آیت الله العظمی حائری به حوزه علمیه قم مشرف و ادامه دروس سطوح را در محضر بزرگانی همچون آیت الله شیخ محمدحسین شریعتمدار ساوجی و آیت الله سید شهاب الدین مرعشی در فقه و اصول و لمعه و قوانین و رسایل و مکاسب و بخشی از کفایه را تعلم کرد.



وی سپس به سامراء بازگشت و ادامه کفایه و فقه اجتهادی و اصول خارج را از اساتید بزرگ آن شهر از جمله آیت‌الله آقا میرزا حبیب الله اشتهاردی و آیت‌الله سید محمدرضا شوشتری تحصیل کرد.



علامه عسکری در 25 شهریورماه سال 1385 دارفانی را وداع گفت.