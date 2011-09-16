حمله چهار ناشناس به کمک داور بازی تراکتورسازی/ پوربخش: این اتفاقی نادر است!

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان دیدار تیم‌های فوتبال تراکتورسازی تبریز و نفت تهران حمید غمزه کمک داور دوم این دیدار در دقیقه 70 گل امیر حسین صادقی را مردود اعلام کرد تا دومین گل تراکتورسازی به ثمر نرسد.

امیر قلعه‌نویی و مسئولان تیم تراکتورسازی به این مسئله اعتراض داشتند و حتی بعد از پایان مسابقه این داور در ورزشگاه مورد حمله برخی از افراد قرار گرفت که نماینده فدراسیون و داور وسط این اتفاق را در گزارش خود ثبت کردند.

حمید غمزه که با ماشین شخصی خود به تبریز سفر کرده بود، در راه بازگشت به شهر رشت، در نخستین پمپ بنزین بیرون شهر برای سوختگیری ایستاد اما ناگهان مورد حمله 4 فرد ناشناس قرار گرفت و هم خودش مصدوم شد و هم این افراد خسارت بسیاری را به اتومبیل وی وارد کردند.

مجتبی پوربخش مدیر روابط عمومی هیئت فوتبال استان گیلان با تائید این خبر گفت: شب گذشته آقای غمزه با من تماس گرفت و این مسئله را اطلاع داد که ما هم بلافاصله با رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تماس گرفتیم و این اتفاق را اعلام کردیم. قرار است آقای غمزه فردا به پزشک قانونی رفته و ضمن شکایت، طول درمان بگیرد.

وی ادامه داد: متاسفانه این افراد که از شکست تراکتورسازی ناراحت بودند، این کمک داور را تعقیب کرده و وی را مورد ضرب و شتم قرار دادند. واقعا آقای غمزه در این اتفاق مظلوم واقع شد و اینکه در یک شهر غریب و در شرایطی که تک و تنها مورد حمله قرار می‌گیرد، بسیار تلخی برای فوتبال است.

مدیرروابط عمومی هیئت فوتبال استان گیلان همچنین تاکید کرد: اینکه داور به خاطر اتفاقات درون مسابقه، در پایان بازی مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد اتفاق بسیار نادری در فوتبال بود. آیا داوران نباید امنیت جانی داشته باشند؟ قطعا اگر تیم داوری اشتباهی هم کرده باشد، بهترین کار این است مسئولان از طریق فدراسیون، کمیته داوران و کمیته انضباطی با این موضوع برخورد کنند، نه اینکه یک فرد را مظلومانه مورد ضرب و شتم قرار دهند.

دیدار تیم‌های فوتبال تراکتورسازی تبریز و نفت تهران در چارچوب هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر که عصر روز پنجشنبه در ورزشگاه تختی تبریز برگزار شد، با برتری 2 بر یک تیم نفت تهران به پایان رسید.