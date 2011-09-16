دیدار عمار حکیم با مراجع تقلید قم

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عمار حکیم صبح روز جمعه در بدو ورود به قم در حرم مطهر حضرت معصومه(س) حضور یافت و بارگاه ملکوتی این بانوی بزرگوار را زیارت کرد.
وی سپس با حضور در بیت قدیمی مرحوم آیتالله العظمی بروجردی، با آیتالله محمدجواد علوی بروجردی از اساتید حوزه علمیه دیدار و پیرامون اوضاع عراق و کشورهای اسلامی گفتگو کرد.
دیدار با آیتالله العظمی ناصر مکارم شیرازی از دیگر برنامههای رئیس مجلس اعلای عراق بود که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد.
عمار حکیم همچنین با حضور در بیت آیتالله سید صادق شیرازی با این استاد حوزه دیدار و گفتگو کرد.
دیدار با آیات عظام عبدالکریم موسوی اردبیلی، لطفالله صافی گلپایگانی، حسین وحید خراسانی و آیتالله هاشمی شاهرودی از دیگر برنامههای رئیس مجلس اعلای عراق در قم است.
پایان بخش سفر یک روزه عمار حکیم به قم، حضور در موسسه آیتالله العظمی سیستانی است.
لازم به ذکر است در این سفر سید محسن حکیم و تعدادی از اعضای دفتر مجلس اعلای عراق، عمار حکیم را همراهی میکنند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق برای دیدار با تعدادی از مراجع تقلید و علمای قم به این شهر سفر کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عمار حکیم صبح روز جمعه در بدو ورود به قم در حرم مطهر حضرت معصومه(س) حضور یافت و بارگاه ملکوتی این بانوی بزرگوار را زیارت کرد.
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