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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۰۸

دکتر فرقانی:

650 اثر در جشنواره ترافیک و رسانه ارزیابی شد

650 اثر در جشنواره ترافیک و رسانه ارزیابی شد

رئیس هیات داوران "چهارمین جشنواره ترافیک و رسانه" با اعلام این که 650 اثر از مجموع آثار ارسالی به این جشنواره مورد ارزیابی قرار گرفت، گفت: تعداد آثار ارسالی نسبت به سال های قبل رشد قابل قبولی داشته است .

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی فرقانی با بیان این که مشارکت مطبوعات در جشنواره ترافیک و رسانه کمتر از خبرگزاری ها است گفت: امیدواریم طی سال های آتی شاهد مشارکت بیشتر مطبوعات باشیم تا رقابت جدی تری صورت پذیرد.

وی اظهار کرد: کیفیت آثار در گزارش های خبری بد نیست اما در بخش خبر، اخبار از کیفیت لازم برخوردار نیستند و در سایر انواع گزارش ها نیز کیفیت آثار ارسالی متوسط است.

فرقانی تصریح کرد: اگر مطبوعات حضور پررنگ تری در جشنواره ترافیک و رسانه داشتند، این رقابت می توانست جدی تر باشد.

استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در پایان تأکید کرد: اساسا توجه به تیتر در مطبوعات قوی تر از خبرگزاری ها است و تیترهای ارسالی به جشنواره ترافیک و رسانه نیز نسبتا خوب بود اما این مقوله مهم و تاثیر گذار می بایست بیشتر مورد توجه قرار گیرند.
 

کد مطلب 1408923

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