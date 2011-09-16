650 اثر در جشنواره ترافیک و رسانه ارزیابی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی فرقانی با بیان این که مشارکت مطبوعات در جشنواره ترافیک و رسانه کمتر از خبرگزاری ها است گفت: امیدواریم طی سال های آتی شاهد مشارکت بیشتر مطبوعات باشیم تا رقابت جدی تری صورت پذیرد.

وی اظهار کرد: کیفیت آثار در گزارش های خبری بد نیست اما در بخش خبر، اخبار از کیفیت لازم برخوردار نیستند و در سایر انواع گزارش ها نیز کیفیت آثار ارسالی متوسط است.

فرقانی تصریح کرد: اگر مطبوعات حضور پررنگ تری در جشنواره ترافیک و رسانه داشتند، این رقابت می توانست جدی تر باشد.

استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در پایان تأکید کرد: اساسا توجه به تیتر در مطبوعات قوی تر از خبرگزاری ها است و تیترهای ارسالی به جشنواره ترافیک و رسانه نیز نسبتا خوب بود اما این مقوله مهم و تاثیر گذار می بایست بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

