خبرنگاران در مسابقه دوچرخه سواری با یکدیگر به رقابت پرداختند

به گزارش خبرگزاری مهر،بیش از40 تن ازخبرنگاران واعضای خانواده هایشان درهمایش دوچرخه سواری که در حاشیه جشنواره ترافیک و رسانه برگزار شد،شرکت داشتند که در دو بخش آقایان و خانم ها به صورت جداگانه به رقابت پرداختند.

دبیر جشنواره ترافیک و رسانه در باره برگزاری این همایش گفت: رقابت دوستانه و بسیار خوبی بین شرکت کننده ها صورت گرفت که در پایان 3 نفر از آقایان و 3 نفر از خانم ها به عنوان نفرات برگزیده این مسابقه انتخاب شدند.

دکتر غلامرضا کاظمی دینان اظهارکرد: هدف از برگزاری این همایش، ضمن اشاعه فرهنگ استفاده از دوچرخه این بود که با جلب توجه بیشتر خبرنگاران به این مهم، زمینه فرهنگ سازی و استفاده بیشتر مردم از این وسیله نقلیه را فراهم سازیم.

وی تصریح کرد: بعضی وقت ها شاهد آن هستیم که افراد حتی برای یک خرید ساده در محله خود نیز از خودروی شخصی استفاده می کنند اما اگر بتوانیم فرهنگ استفاده از دوچرخه را بین مردم نهادینه کنیم، حداقل در مسافت های کم این وسیله می تواند به عنوان یک وسیله نقلیه پاک مورد استفاده قرار گیرد و تنها به چشم یک وسیله تفریحی یا ورزشی به آن نگاه نشود.

دبیر جشنواره ترافیک و رسانه در پایان خاطرنشان کرد: شاید در حال حاضر در شهر امکانات برای دوچرخه سواری کم باشد اما اگر فرهنگ استفاده از دوچرخه بین مردم جا بیافتد، به طور حتم مدیریت شهری نیز برای توسعه امکانات و زیر ساخت های لازم برای دوچرخه سواری در سطح شهر بیشتر تلاش خواهد کرد.

بر اساس این گزارش در این مسابقه در بخش آقایان به ترتیب سید محمد رضا میر حسینی (از صدای شهررادیو تهران)، حسین مودب (ازسایت خبری پلیس) و محمد جواد به آبادی (ازخبرگزاری ایسنا) و در بخش خانم ها نیز به ترتیب الهام مدرسی (از خبر 30/20 شبکه دو سیما)، مریم شیخی (از روزنامه مردم سالاری) و افسانه قانع (از روزنامه تهران امروز) به عنوان نفرات اول تا سوم شناخته شدند.

گفتنی است جوایز نفرات برگزیده این همایش در مراسم اختتامیه «چهارمین جشنواره ترافیک و رسانه» اهدا خواهد شد.



