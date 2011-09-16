به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی صبح جمعه در این دیدار یاد مرحوم آیت‌الله العظمی حکیم را گرامی داشت و گفت: بنده اولین درسی که در حوزه نجف رفتم درس آیت‌الله حکیم بود.



وی با اشاره به ویژگیهای علمی و رفتاری مرحوم حکیم اظهار داشت: آداب و برخورد مرحوم حکیم با دیگران خیلی تفاوت داشت و ایشان با اینکه به زبان فارسی مسلط نبودند ولی گاهی اوقات به این زبان صحبت می‌کردند.



این مرجع تقلید همچنین جویای اوضاع کنونی عراق و حضور منافقین و نظامیان اشغالگر در این کشور شد که حجت‌الاسلام عمار حکیم رئیس مجلس اعلای عراق توضیحاتی ارائه کرد.