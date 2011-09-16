  1. استانها
  2. قم
۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۳۵

عمار حکیم با آیت‌الله موسوی اردبیلی دیدار کرد

عمار حکیم با آیت‌الله موسوی اردبیلی دیدار کرد

قم - خبرگزاری مهر: رئیس مجلس اعلای عراق که برای دیدار با مراجع تقلید و علمای قم به این شهر سفر کرده است، با آیت‌الله موسوی اردبیلی دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی صبح جمعه در این دیدار یاد مرحوم آیت‌الله العظمی حکیم را گرامی داشت و گفت: بنده اولین درسی که در حوزه نجف رفتم درس آیت‌الله حکیم بود.

وی با اشاره به ویژگیهای علمی و رفتاری مرحوم حکیم اظهار داشت: آداب و برخورد مرحوم حکیم با دیگران خیلی تفاوت داشت و ایشان با اینکه به زبان فارسی مسلط نبودند ولی گاهی اوقات به این زبان صحبت می‌کردند.

این مرجع تقلید همچنین جویای اوضاع کنونی عراق و حضور منافقین و نظامیان اشغالگر در این کشور شد که حجت‌الاسلام عمار حکیم رئیس مجلس اعلای عراق توضیحاتی ارائه کرد.

کد مطلب 1408927

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها